На Западе предупредили об угрозе миру при истечении ядерного договора между РФ и США

NI: истечение ДСНВ между Россией и США может привести к гонке ядерных вооружений
14 ноября 2025 в 09:08
ДСНВ прекратит свое действие в феврале 2026 года

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США ставит под угрозу мир и может привести к неограниченной гонке ядерных вооружений. Об этом сообщает один из американских журналов.

«Истечение срока действия нового Договора о СНВ имеет решающее значение, поскольку оно создаст возможность неограниченной гонки ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией», — пишет The National Interest (NI). Издание отмечает, что напряженность в отношениях усугубляется из-за конфликта на Украине.

Если соглашение не будет продлено, оно прекратит свое действие в феврале 2026 года. Договор является единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле над ядерными вооружениями между двумя странами.

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о намерении страны соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и после завершения его действия. Глава государства отметил, что договор перестанет действовать 5 февраля 2026 года, передает RT. Президент подчеркнул, что на протяжении последних 15 лет данное соглашение способствовало поддержанию баланса сил и стратегической предсказуемости.

