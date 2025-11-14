На Западе предупредили об угрозе миру при истечении ядерного договора между РФ и США

ДСНВ прекратит свое действие в феврале 2026 года Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США ставит под угрозу мир и может привести к неограниченной гонке ядерных вооружений. Об этом сообщает один из американских журналов.

«Истечение срока действия нового Договора о СНВ имеет решающее значение, поскольку оно создаст возможность неограниченной гонки ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией», — пишет The National Interest (NI). Издание отмечает, что напряженность в отношениях усугубляется из-за конфликта на Украине.

Если соглашение не будет продлено, оно прекратит свое действие в феврале 2026 года. Договор является единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле над ядерными вооружениями между двумя странами.

Продолжение после рекламы