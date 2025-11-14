Российский военный корабль вызвал переполох в США

В США наблюдали за российским военным судном Фото: Роман Наумов © URA.RU

Береговая охрана США заявила о наблюдении за российским военным судном вблизи американских территориальных вод. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы охраны.

«Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России „Карелия“, — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что российское судно было обнаружено 26 октября на расстоянии около 28 километров к югу от гавайского острова Оаху.

Подчеркивается, что все действия американской стороны были осуществлены безопасно и профессионально, в соответствии с нормами международного права, которое разрешает военным кораблям свободно действовать за пределами 12-мильной зоны территориальных вод.

