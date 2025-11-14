Логотип РИА URA.RU
Российский военный корабль вызвал переполох в США

Береговая охрана США сообщила о наблюдении за российским военным судном
14 ноября 2025 в 09:03
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Береговая охрана США заявила о наблюдении за российским военным судном вблизи американских территориальных вод. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы охраны.

«Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России „Карелия“, — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что российское судно было обнаружено 26 октября на расстоянии около 28 километров к югу от гавайского острова Оаху.

Подчеркивается, что все действия американской стороны были осуществлены безопасно и профессионально, в соответствии с нормами международного права, которое разрешает военным кораблям свободно действовать за пределами 12-мильной зоны территориальных вод.

Отмечается, что инцидент произошёл в зоне ответственности одного из самых малочисленных пограничных округов Береговой охраны США на Гавайских островах. В заявлении американских властей не сообщается о каких-либо нарушениях морских границ со стороны российского судна.

