Экс-офицер ЦРУ раскрыл правду о НАТО
НАТО уступает России по всем ключевым показателям
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
НАТО уступает России по всем ключевым показателям, а отсутствие единства внутри блока разрушает организацию. Об этом сообщил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.
«Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной», — заявил Джонсон в интервью блогеру Дэниелу Дэвису. Оно опубликовано на YouTube-канале последнего.
Экс-офицер добавил, что рецессия, вызванная продолжительной финансовой поддержкой киевского режима и санкциями против Москвы, фрагментирует объединение и делает эффективное управление невозможным. По словам Джонсона, в странах европейской части НАТО экономический рост не превышает полутора процентов, а такие государства, как Великобритания, Германия и Франция, уже переживают период рецессии.
Кроме того, эксперт обратил внимание на обеспокоенность некоторых стран, в том числе Болгарии и Венгрии, которые выражают недовольство из-за негативных последствий западных санкций в отношении России. По словам представителей этих стран, ограничения наносят ущерб их экономике и фактически парализуют ее.
Ранее бывший генерал НАТО Марко Бертолини высказал мнение о том, что угроза стратегического поражения в настоящее время касается самого Североатлантического альянса, а не России. Специалист также подчеркнул, что США осознают: эскалация конфликта приведет к поражению Запада, передает RT. По этой причине президент Штатов Дональд Трамп в последнее время не использует столь агрессивные высказывания в адрес России.
