НАТО уступает России по всем ключевым показателям, а отсутствие единства внутри блока разрушает организацию. Об этом сообщил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

«Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной», — заявил Джонсон в интервью блогеру Дэниелу Дэвису. Оно опубликовано на YouTube-канале последнего.

Экс-офицер добавил, что рецессия, вызванная продолжительной финансовой поддержкой киевского режима и санкциями против Москвы, фрагментирует объединение и делает эффективное управление невозможным. По словам Джонсона, в странах европейской части НАТО экономический рост не превышает полутора процентов, а такие государства, как Великобритания, Германия и Франция, уже переживают период рецессии.

Кроме того, эксперт обратил внимание на обеспокоенность некоторых стран, в том числе Болгарии и Венгрии, которые выражают недовольство из-за негативных последствий западных санкций в отношении России. По словам представителей этих стран, ограничения наносят ущерб их экономике и фактически парализуют ее.