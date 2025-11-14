Логотип РИА URA.RU
Подросток поджог кинозал в ТЦ Москве: как спастись при пожаре в общественном месте

Подросток, совершивший поджог в кинотеатре в Москве, задержан
14 ноября 2025 в 10:43
Подросток, совершивший поджог в кинотеатре в Москве, следуя телефонным указаниям неизвестных (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Недавний инцидент в кинотеатре «Авиапарк», где подросток с канистрой бензина устроил поджог, показал, насколько важно знать правила поведения при пожаре. Этот случай заставил многих задуматься о безопасности в общественных местах и необходимости четких алгоритмов действий при чрезвычайных ситуациях.

Специалисты МЧС разработали подробные рекомендации, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в случае пожара. Эти правила основаны на анализе реальных происшествий и учитывают разные сценарии развития событий — в материале URA.RU.

Подготовка к посещению общественных мест

При входе в любое общественное здание следует выработать привычку оценивать его с точки зрения безопасности. Осмотритесь и запомните расположение основных и запасных выходов, обращайте внимание на план эвакуации, который обычно размещен на стенах. Отметьте, где находятся огнетушители и пожарные краны — эта информация может оказаться жизненно важной.

  • Всегда обращайте внимание на запасные выходы;
  • Изучайте план эвакуации при входе в здание;
  • Запоминайте расположение огнетушителей;
  • Отмечайте места размещения пожарных кранов.

Признаки возгорания

Восемь основных признаков начинающегося пожара

Фото: Илья Московец © URA.RU

Своевременное обнаружение признаков пожара может предотвратить трагедию. К основным признакам относятся: устойчивый запах дыма, специфический запах горящей пластмассы, снижение напряжения в электросети, задымление помещений. Особое внимание стоит обращать на работу электроприборов — их перегрев или искрение может свидетельствовать о возгорании электропроводки.

  • Появление устойчивого запаха дыма;
  • Запах горящей пластмассы или резины;
  • Проблемы с электропитанием;
  • Задымление помещений;
  • Появление открытого пламени;
  • Нехарактерный нагрев электроприборов;
  • Повышение температуры воздуха;
  • Потрескивание горящих материалов.

Первые действия при обнаружении пожара

Использование огнетушителя: когда это уместно

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При появлении признаков возгорания важно сохранять спокойствие и действовать быстро. Немедленно сообщите о пожаре по телефону 112, четко назвав адрес и этаж. Предупредите окружающих, но без криков и паники. Если возможно, используйте ближайший огнетушитель, но не рискуйте жизнью — ваша главная задача безопасно эвакуироваться.

  • Немедленно сообщите в службу спасения по телефону 112;
  • Спокойно предупредите окружающих о пожаре;
  • По возможности используйте огнетушитель;
  • Не тратьте время на спасение вещей.

Эвакуация из горящего здания

Правильно организованная эвакуация — залог спасения. Двигайтесь к выходу, пригнувшись к полу, так как дым поднимается вверх. Дышите через влажную ткань. Помогайте детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом — он может отключиться в любой момент.

  • Двигайтесь к выходу пригнувшись;
  • Дышите через влажную ткань;
  • Помогайте тем, кто нуждается в помощи;
  • Не пользуйтесь лифтом.

Действия при заблокированных выходах

Когда можно и нельзя разбивать окно при пожаре

Фото: Илья Московец © URA.RU

Если пути к выходам отрезаны огнем или дымом, найдите помещение с окном. Плотно закройте дверь, уплотните щели мокрой тканью. Подавайте сигналы через окно — используйте фонарь телефона или яркие предметы. Не разбивайте окна без крайней необходимости — это может усилить пожар.

  • Найдите помещение с окном;
  • Уплотните дверь мокрой тканью;
  • Подавайте сигналы спасателям;
  • Не разбивайте окна без необходимости.

Оказание первой помощи

При эвакуации вы можете столкнуться с пострадавшими. При ожогах охладите пораженный участок водой, наложите стерильную повязку. При отравлении дымом выведите человека на свежий воздух, расстегните стесняющую одежду. Вызовите скорую помощь по телефону 103.

  • При ожогах охлаждайте водой;
  • Накладывайте стерильные повязки;
  • При отравлении дымом обеспечьте приток воздуха;
  • Вызывайте скорую помощь.

Чего категорически нельзя делать

Паника как главный враг при эвакуации

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Запомните действия, которые могут стоить жизни. Не пользуйтесь лифтами, не прыгайте из окон выше второго этажа, не возвращайтесь в горящее здание. Не тушите электроприборы водой. Сохраняйте самообладание — паника страшнее огня.

  • Не пользуйтесь лифтом;
  • Не прыгайте из окон;
  • Не возвращайтесь в здание;
  • Не тушите электроприборы водой.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь в экстремальной ситуации. Помните: безопасность зависит от ваших знаний и правильных действий.

