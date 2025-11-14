Подросток поджог кинозал в ТЦ Москве: как спастись при пожаре в общественном месте

Подросток, совершивший поджог в кинотеатре в Москве, следуя телефонным указаниям неизвестных (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Недавний инцидент в кинотеатре «Авиапарк», где подросток с канистрой бензина устроил поджог, показал, насколько важно знать правила поведения при пожаре. Этот случай заставил многих задуматься о безопасности в общественных местах и необходимости четких алгоритмов действий при чрезвычайных ситуациях.

Специалисты МЧС разработали подробные рекомендации, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в случае пожара. Эти правила основаны на анализе реальных происшествий и учитывают разные сценарии развития событий — в материале URA.RU.

Подготовка к посещению общественных мест

При входе в любое общественное здание следует выработать привычку оценивать его с точки зрения безопасности. Осмотритесь и запомните расположение основных и запасных выходов, обращайте внимание на план эвакуации, который обычно размещен на стенах. Отметьте, где находятся огнетушители и пожарные краны — эта информация может оказаться жизненно важной.

Всегда обращайте внимание на запасные выходы;

Изучайте план эвакуации при входе в здание;

Запоминайте расположение огнетушителей;

Отмечайте места размещения пожарных кранов.

Признаки возгорания

Восемь основных признаков начинающегося пожара Фото: Илья Московец © URA.RU

Своевременное обнаружение признаков пожара может предотвратить трагедию. К основным признакам относятся: устойчивый запах дыма, специфический запах горящей пластмассы, снижение напряжения в электросети, задымление помещений. Особое внимание стоит обращать на работу электроприборов — их перегрев или искрение может свидетельствовать о возгорании электропроводки.

Появление устойчивого запаха дыма;

Запах горящей пластмассы или резины;

Проблемы с электропитанием;

Задымление помещений;

Появление открытого пламени;

Нехарактерный нагрев электроприборов;

Повышение температуры воздуха;

Потрескивание горящих материалов.

Первые действия при обнаружении пожара

Использование огнетушителя: когда это уместно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При появлении признаков возгорания важно сохранять спокойствие и действовать быстро. Немедленно сообщите о пожаре по телефону 112, четко назвав адрес и этаж. Предупредите окружающих, но без криков и паники. Если возможно, используйте ближайший огнетушитель, но не рискуйте жизнью — ваша главная задача безопасно эвакуироваться.

Немедленно сообщите в службу спасения по телефону 112;

Спокойно предупредите окружающих о пожаре;

По возможности используйте огнетушитель;

Не тратьте время на спасение вещей.

Эвакуация из горящего здания

Правильно организованная эвакуация — залог спасения. Двигайтесь к выходу, пригнувшись к полу, так как дым поднимается вверх. Дышите через влажную ткань. Помогайте детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом — он может отключиться в любой момент.

Двигайтесь к выходу пригнувшись;

Дышите через влажную ткань;

Помогайте тем, кто нуждается в помощи;

Не пользуйтесь лифтом.

Действия при заблокированных выходах

Когда можно и нельзя разбивать окно при пожаре Фото: Илья Московец © URA.RU

Если пути к выходам отрезаны огнем или дымом, найдите помещение с окном. Плотно закройте дверь, уплотните щели мокрой тканью. Подавайте сигналы через окно — используйте фонарь телефона или яркие предметы. Не разбивайте окна без крайней необходимости — это может усилить пожар.

Найдите помещение с окном;

Уплотните дверь мокрой тканью;

Подавайте сигналы спасателям;

Не разбивайте окна без необходимости.

Оказание первой помощи

При эвакуации вы можете столкнуться с пострадавшими. При ожогах охладите пораженный участок водой, наложите стерильную повязку. При отравлении дымом выведите человека на свежий воздух, расстегните стесняющую одежду. Вызовите скорую помощь по телефону 103.

При ожогах охлаждайте водой;

Накладывайте стерильные повязки;

При отравлении дымом обеспечьте приток воздуха;

Вызывайте скорую помощь.

Чего категорически нельзя делать

Паника как главный враг при эвакуации Фото: Роман Наумов © URA.RU

Запомните действия, которые могут стоить жизни. Не пользуйтесь лифтами, не прыгайте из окон выше второго этажа, не возвращайтесь в горящее здание. Не тушите электроприборы водой. Сохраняйте самообладание — паника страшнее огня.

Не пользуйтесь лифтом;

Не прыгайте из окон;

Не возвращайтесь в здание;

Не тушите электроприборы водой.