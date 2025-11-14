Раскрыты масштабы нехватки врачей в России

Не хватает около 2,7 тысячи эндокринологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России наблюдается острый дефицит врачей-эндокринологов: не хватает около двух тысяч специалистов для взрослого и около 700 тысяч — для детского населения. Об этом сообщила директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН Наталья Мокрышева.

«Дефицит медицинских кадров, включая врачей-эндокринологов, в России сохраняется. В стране не хватает около двух тысяч „взрослых“ эндокринологов, и около 700 детских специалистов», — сказала Мокрышева в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, НМИЦ эндокринологии предпринимает ряд мер для решения проблемы кадрового дефицита. Среди них — подготовка и повышение квалификации медицинских и научных работников, содействие региональным эндокринологическим центрам, обучение педагогов для «Школ сахарного диабета» из числа врачей-эндокринологов, терапевтов и медсестер, а также разработка и распространение передовых медицинских технологий.

