На Ямале в промзоне загорелся «КАМАЗ». Фото

На Ямале в промзоне загорелся КАМАЗ
14 ноября 2025 в 09:39
Горела кабина КАМАЗа

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в промышленной зоне загорелся «КАМАЗ». Водитель не пострадал, сообщают в окружном управлении МЧС. 

Кабину быстро потушили

Фото: Окружное управление МЧС

«Сегодня в 8 часов 36 минут в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании автомобиля „КАМАЗ“ на территории промзоны», — пишет telegram-канал «МЧС Ямало-Ненецкого АО». По данным источника, пожарные подразделения были на месте ЧП через несколько минут после вызова. Горела кабина, водитель находился на месте происшествия.

Огонь потушили в 8 часов 55 минут. Пожар повредил кабину автомобиля на площади двух кв м. Никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

