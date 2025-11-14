На Ямале в промзоне загорелся КАМАЗ

В Ноябрьске (ЯНАО) в промышленной зоне загорелся «КАМАЗ». Водитель не пострадал, сообщают в окружном управлении МЧС.

«Сегодня в 8 часов 36 минут в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании автомобиля „КАМАЗ“ на территории промзоны», — пишет telegram-канал «МЧС Ямало-Ненецкого АО». По данным источника, пожарные подразделения были на месте ЧП через несколько минут после вызова. Горела кабина, водитель находился на месте происшествия.