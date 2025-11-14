Украина выпустила почти 220 беспилотников по России за ночь
14 ноября 2025 в 09:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали 216 украинских беспилотников. Вражеская атака была совершена ночью. Основной удар на себя приняли приграничные регионы, а также Поволжье и европейская часть страны.
