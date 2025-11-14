Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

В Челябинске ночью пьяная девушка за рулем разбила две припаркованные машины

14 ноября 2025 в 09:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Авария произошла в 02:20 около дома 30 по улице Володарского

Авария произошла в 02:20 около дома 30 по улице Володарского

Фото: Госавтоинспекция Челябинска © URA.RU

В Челябинске минувшей ночью пьяная 24-летняя девушка за рулем автомобиля «Тойота» в центре города разбила две припаркованные машины, одну из которых отбросило на забор. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля „Тойота“, двигаясь по улице Володарского от проспекта Ленина в направлении улицы Коммуны, выехала на встречную полосу и столкнулась со стоящими автомобилями „ВАЗ“ и „БМВ“. От столкновения автомобиль „ВАЗ“ отбросило на препятствие (металлический забор), повредив его», — сообщила пресс-служба ведомства. 

Водитель «Тойоты» была с явными признаками алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В отношении нее составлены два административных протокола. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал