В Челябинске ночью пьяная девушка за рулем разбила две припаркованные машины
Авария произошла в 02:20 около дома 30 по улице Володарского
Фото: Госавтоинспекция Челябинска © URA.RU
В Челябинске минувшей ночью пьяная 24-летняя девушка за рулем автомобиля «Тойота» в центре города разбила две припаркованные машины, одну из которых отбросило на забор. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля „Тойота“, двигаясь по улице Володарского от проспекта Ленина в направлении улицы Коммуны, выехала на встречную полосу и столкнулась со стоящими автомобилями „ВАЗ“ и „БМВ“. От столкновения автомобиль „ВАЗ“ отбросило на препятствие (металлический забор), повредив его», — сообщила пресс-служба ведомства.
Водитель «Тойоты» была с явными признаками алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В отношении нее составлены два административных протокола. Автомобиль помещен на спецстоянку.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!