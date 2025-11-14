В Челябинске ночью пьяная девушка за рулем разбила две припаркованные машины

Авария произошла в 02:20 около дома 30 по улице Володарского Фото: Госавтоинспекция Челябинска © URA.RU

В Челябинске минувшей ночью пьяная 24-летняя девушка за рулем автомобиля «Тойота» в центре города разбила две припаркованные машины, одну из которых отбросило на забор. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля „Тойота“, двигаясь по улице Володарского от проспекта Ленина в направлении улицы Коммуны, выехала на встречную полосу и столкнулась со стоящими автомобилями „ВАЗ“ и „БМВ“. От столкновения автомобиль „ВАЗ“ отбросило на препятствие (металлический забор), повредив его», — сообщила пресс-служба ведомства.