Украина атаковала Россию двумя сотнями дронов

ВСУ вновь пытались атаковать Россию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 14 ноября российские средства ПВО уничтожили 216 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Дроны были нейтрализованы в разных регионах страны и над акваторией Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в telegram-канале ведомства. Наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Краснодарского края (66 аппаратов) и над Черным морем (59 аппаратов).

Среди других регионов, где были уничтожены беспилотники, — Саратовская область (45 БПЛА), Республика Крым (19 БПЛА), Волгоградская область (восемь БПЛА), Ростовская область (семь БПЛА). Также были перехвачены БПЛА над территориями Белгородской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей.

