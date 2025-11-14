Завод обещает обеспечить Ямал материалами, подходящими для сурового климата Севера Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде начал работу новый асфальтобетонный завод. Объект построил инвестор ООО «Северавтодор». Завод будет выпускать асфальтобетонные и битумоминеральные смеси, необходимые для строительства и ремонта дорог. Информация предоставлена администрацией Салехарда.

Завод создаст новые рабочие места Фото: Администрация Салехарда, t.me.

«Завод станет выпускать асфальтобетонные и битумоминеральные смеси для строительства и ремонта дорог», — пишет telegram-канал «Администрация Салехарда». При выходе на проектную мощность предприятие создаст 17 рабочих мест и обеспечит выпуск до 20 тысяч тонн продукции за сезон 2026 года. Завод строился при поддержке Центра «Мой бизнес».

«Мы планируем строить, ремонтировать и реконструировать дороги регионального и муниципального значения, в том числе с использованием нового завода Lintec. При необходимости готовы реализовывать смеси и физическим лицам», — отметил директор предприятия Константин Гребешок.

Продолжение после рекламы

Кроме того, компания уже достигла определенных результатов в 2025 году: выполнила укрепление основания на участке трассы Сургут — Салехард (18 км), завершила капитальный ремонт улицы Республики, продолжается реконструкция улицы Объездной. Завод будет производить материалы, подходящие для сурового климата Севера.