На Ямале открылся современный асфальтобетонный завод. Фото
Завод обещает обеспечить Ямал материалами, подходящими для сурового климата Севера
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Салехарде начал работу новый асфальтобетонный завод. Объект построил инвестор ООО «Северавтодор». Завод будет выпускать асфальтобетонные и битумоминеральные смеси, необходимые для строительства и ремонта дорог. Информация предоставлена администрацией Салехарда.
Завод создаст новые рабочие места
«Завод станет выпускать асфальтобетонные и битумоминеральные смеси для строительства и ремонта дорог», — пишет telegram-канал «Администрация Салехарда». При выходе на проектную мощность предприятие создаст 17 рабочих мест и обеспечит выпуск до 20 тысяч тонн продукции за сезон 2026 года. Завод строился при поддержке Центра «Мой бизнес».
«Мы планируем строить, ремонтировать и реконструировать дороги регионального и муниципального значения, в том числе с использованием нового завода Lintec. При необходимости готовы реализовывать смеси и физическим лицам», — отметил директор предприятия Константин Гребешок.
Кроме того, компания уже достигла определенных результатов в 2025 году: выполнила укрепление основания на участке трассы Сургут — Салехард (18 км), завершила капитальный ремонт улицы Республики, продолжается реконструкция улицы Объездной. Завод будет производить материалы, подходящие для сурового климата Севера.
Запуск нового асфальтобетонного завода в Салехарде совпадает с другими крупными инфраструктурными проектами города. В частности, на улице Объездной завершается строительство административного здания для АО «Салехардэнерго», куда сотрудники компании переедут в начале 2026 года. Развитие производственных и административных объектов способствует улучшению инфраструктуры города.
