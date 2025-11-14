Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

В Перми стартовала спецпрограмма на покупку квартиры для семей с детьми

14 ноября 2025 в 10:33
Проект «Красное яблоко» находится в 15 минутах от центра Перми

Фото: предоставлено ПЗСП

До конца ноября для семей с детьми, покупающих квартиры в Перми, действуют скидки в жилом комплексе «Красное яблоко». В преддверии Дня матери компания ПЗСП запустила программу «Добрые дни», которая предоставляет скидку в 3% покупателям с ребенком при покупке квартиры на четвертом этаже комплекса. Кроме того, в комплексе предусмотрена акция, предоставляющая 1% дополнительной скидки за каждого ребенка, сообщили URA.RU в пресс-службе ПЗСП.

«Также сейчас действует программа рассрочки для будущих мам, по которой ежемесячный платеж за новую квартиру составит от 10 тысяч рублей в месяц. Выгодное предложение действует до 30 декабря», — отметили представители застройщика.

ЖК «Красное яблоко» считается одним их лучших домов Перми — в 2025 году проект получил диплом «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае» в авторитетном градостроительном конкурсе «ТОП ЖК». Современный и комфортный жилой комплекс создан специально для молодых родителей, где они смогут чувствовать себя спокойно, зная, что дети растут в гармоничной среде.

Дом занимает особое место на карте города — строится всего в 15 минутах от центра Перми вблизи скверов, кафе, магазинов и необходимой социальной инфраструктуры для жизни молодой семьи с детьми: детскими садами, школами и поликлиниками.

«Одной из главных особенностей „Красного яблока“ является безопасная закрытая территория. Для малышей созданы оборудованные детские площадки с песочницами, горками и игровыми комплексами, а для родителей — уютные лаунж-зоны для отдыха. Внутри двора реализована концепция „двор без машин“, что обеспечивает спокойствие для прогулок с детьми», — подчеркнули в ПЗСП.

Для жилого комплекса разработаны разнообразные планировочные решения квартир, в том числе с большой площадью, в которых можно обустроить пространство с просторными детскими комнатами и гостиными для совместных вечеров. Выбрать жилье мечты можно на сайте ПЗСП.

Отдел продаж ПЗСП: +7 (342) 292-15-47.

Офисы продаж: ул. Петропавловская, 52 и ул. Докучаева, 31.

Фото: предоставлено ПЗСП

Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП — Яблочкова, 26. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости“. Период действия акции „Добрые дни“: 15.10.2025-30.11.2025 г. Узнайте подробности на сайте ПЗСП. Период действия акции „Скидка за каждого ребенка 1%“: 17.09.2025-30.11.2025г. Период действия акции „Рассрочка для будущих мам“: с 01.09.2025-30.12.2025г. Подробная информация и список объектов, участвующих в акции, на сайте https://pzsp.ru.

Реклама. Заказчик: АО «ПЗСП», ИНН 5903004541.

