В Челябинске из-за ремонта путей изменится маршрут автобуса № 22А

В Челябинске на два дня изменится маршрут автобуса № 22А «ЧКПЗ — улица генерала Брусилова». Об этом сообщает пресс-служба Миндора Челябинской области.

«Автобус № 22А изменит маршрут на два дня. Причина — ремонт переезда через трамвайные пути на перекрестке Цвиллинга и Торговой. С 9 часов 14 ноября до утра 16 ноября автобус направят в сторону Ленинского района направлен по улицам Свободы и Железнодорожной», — уточняется в сообщении.

При этом остановка в направлении ЧКПЗ временно переносится от «М.Видео» к монументу «Сказ об Урале». Остальные остановки маршрута останутся без изменений.

