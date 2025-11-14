Логотип РИА URA.RU
В Челябинске из-за ремонта путей изменится маршрут автобуса № 22А

14 ноября 2025 в 09:54
Автобус изменит маршрут из-за ремонта трамвайных путей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на два дня изменится маршрут автобуса № 22А «ЧКПЗ — улица генерала Брусилова». Об этом сообщает пресс-служба Миндора Челябинской области.

«Автобус № 22А изменит маршрут на два дня. Причина — ремонт переезда через трамвайные пути на перекрестке Цвиллинга и Торговой. С 9 часов 14 ноября до утра 16 ноября автобус направят в сторону Ленинского района направлен по улицам Свободы и Железнодорожной», — уточняется в сообщении.

При этом остановка в направлении ЧКПЗ временно переносится от «М.Видео» к монументу «Сказ об Урале». Остальные остановки маршрута останутся без изменений.

Ранее сообщалось, что челябинцы сэкономили больше пяти миллионов рублей благодаря введенной скидке в девять рублей при оплате проезда в общественном транспорте через QR-код. Таблички с QR-кодом размещены на специальных табличках в автобусах.

