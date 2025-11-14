Никита Махонин, у которого забирают бизнес, получил условный срок за смертельное ДТП в Челябинске

Прокуратура сочла приговор суда слишком мягким Фото: Илья Московец © URA.RU

Никита Махонин, один из членов ОПГ «Махонинские» и племянник основателей группировки Андрея и Александра, получил условный срок за смертельное ДТП в Челябинске. Прокуратура сочла приговор мягким и подала на обжалование, говорится в картотеке дел Курчатовского суда.

«Жалоба принята к рассмотрению. Заявитель: прокурор», — говорится в карточке.

28-летний Никита Махонин сбил женщину около ТК «Елки» на пересечении улиц Чичерина и 40-летия Победы 9 мая. Приговор был вынесен по части третьей статьи 264 УК РФ ( нарушение правил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Родные женщине не настаивали на строгом приговоре, пишет сайт «74.ру». Махонин выплатил матери, отцу и сестре погибшей по полтора миллиона рублей. Суд это учел, а также дипломы и благодарности за участие в общественных мероприятиях, в том числе за оказание помощи участникам СВО. Суд назначил Никите Махонину один год условно и на этот же срок запретил ему управлять автомобилем.

Никита Махонин является племянником Александра и Андрея Махониных, обвиняемых в создании группировки «Махонинские». Его отец Юрий трагически погиб в 2000 году, спасая тонущих детей.

Генпрокуратура РФ подала иск в Советский райсуд с требованием признать челябинское объединение «Махонинские» экстремистским и запретить его. В пользу государства ведомство просит взыскать имущество на сумму 2,5 миллиарда рублей. На Никиту Махонина записан центр «Галактика развлечений», «Юрьевский торговый комплекс» и ряд других фирм.