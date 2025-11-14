Логотип РИА URA.RU
Общество

Никита Махонин, у которого забирают бизнес, получил условный срок за смертельное ДТП в Челябинске

Махонин, у которого забирают бизнес, получил условный срок за ДТП в Челябинске
14 ноября 2025 в 10:14
Прокуратура сочла приговор суда слишком мягким

Фото: Илья Московец © URA.RU

Никита Махонин, один из членов ОПГ «Махонинские» и племянник основателей группировки Андрея и Александра, получил условный срок за смертельное ДТП в Челябинске. Прокуратура сочла приговор мягким и подала на обжалование, говорится в картотеке дел Курчатовского суда. 

«Жалоба принята к рассмотрению. Заявитель: прокурор», — говорится в карточке. 

28-летний Никита Махонин сбил женщину около ТК «Елки» на пересечении улиц Чичерина и 40-летия Победы 9 мая. Приговор был вынесен по части третьей статьи 264 УК РФ ( нарушение правил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Родные женщине не настаивали на строгом приговоре, пишет сайт «74.ру». Махонин выплатил матери, отцу и сестре погибшей по полтора миллиона рублей. Суд это учел, а также дипломы и благодарности за участие в общественных мероприятиях, в том числе за оказание помощи участникам СВО. Суд назначил Никите Махонину один год условно и на этот же срок запретил ему управлять автомобилем. 

Никита Махонин является племянником Александра и Андрея Махониных, обвиняемых в создании группировки «Махонинские». Его отец Юрий трагически погиб в 2000 году, спасая тонущих детей. 

Генпрокуратура РФ подала иск в Советский райсуд с требованием признать челябинское объединение «Махонинские» экстремистским и запретить его. В пользу государства ведомство просит взыскать имущество на сумму 2,5 миллиарда рублей. На Никиту Махонина записан центр «Галактика развлечений», «Юрьевский торговый комплекс» и ряд других фирм. 

Накануне сотрудниками ФСБ была задержана замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» Анна Горбунова, подозреваемая в связке с ОПГ «Махонинские». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе полицейского главка Челябинской области заявили, что начата служебная проверка. Предположительно, задержанная оказывала давление на потерпевших.

Материал из сюжета:

Генпрокуратура потребовала изъять имущество ОПГ «Махонинские»

Комментарии (1)
  • Оля
    14 ноября 2025 10:19
    Это очень маленькая выплатат, за смерть человека .Надо минимум 8 млн .
