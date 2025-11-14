Инспекторы начали проверку Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе между Первоуральском и поселком Кузино утром 14 ноября пассажирский автобус №107 вылетел с трассы в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадал один человек, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Медицинская помощь потребовалась одной пассажирке маршрутного автобуса ПАЗ. На момент аварии в автобусе, помимо водителя, находилось семь пассажиров», — пояснили в ведомстве. Авария случилась из-за небезопасной скорости.

Водителем оказался 44-летний мужчина со стажем вождения по категории D в один год, за рулем был трезвый. Сейчас на месте происшествия находятся инспекторы, организована проверка.

