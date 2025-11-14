Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Автобус с пассажирами перевернулся на свердловской трассе. Фото

14 ноября 2025 в 10:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Инспекторы начали проверку

Инспекторы начали проверку

Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе между Первоуральском и поселком Кузино утром 14 ноября пассажирский автобус №107 вылетел с трассы в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадал один человек, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Медицинская помощь потребовалась одной пассажирке маршрутного автобуса ПАЗ. На момент аварии в автобусе, помимо водителя, находилось семь пассажиров», — пояснили в ведомстве. Авария случилась из-за небезопасной скорости.

Водителем оказался 44-летний мужчина со стажем вождения по категории D в один год, за рулем был трезвый. Сейчас на месте происшествия находятся инспекторы, организована проверка.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал