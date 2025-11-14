В Москве сорвано убийство высшего должностного лица спецслужбами Киева
ФСБ предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
ФСБ России предотвратила покушение на жизнь одного из высших должностных лиц РФ. По данным ведомства, теракт планировался спецслужбами Украины при посещении государственным деятелем захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве.
«Предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище», — рассказали в ФСБ. Сообщение передает РИА Новости.
Для подготовки покушения украинские спецслужбы завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии. В ходе проведенных мероприятий были изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) и Signal, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.
Ранее ФСБ предотвратила операцию, организованную Главным управлением разведки Украины при содействии британских специалистов. Ее целью являлся угон истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил России с ракетой «Кинжал», передает RT. Представители украинской разведки намеревались перегнать российский истребитель в район авиабазы НАТО, расположенной в Румынии, с целью создания масштабной провокационной ситуации.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.