Происшествия

Криминал

В Москве сорвано убийство высшего должностного лица спецслужбами Киева

14 ноября 2025 в 10:03
ФСБ предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ России предотвратила покушение на жизнь одного из высших должностных лиц РФ. По данным ведомства, теракт планировался спецслужбами Украины при посещении государственным деятелем захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище», — рассказали в ФСБ. Сообщение передает РИА Новости.

Для подготовки покушения украинские спецслужбы завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии. В ходе проведенных мероприятий были изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) и Signal, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.

Ранее ФСБ предотвратила операцию, организованную Главным управлением разведки Украины при содействии британских специалистов. Ее целью являлся угон истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил России с ракетой «Кинжал», передает RT. Представители украинской разведки намеревались перегнать российский истребитель в район авиабазы НАТО, расположенной в Румынии, с целью создания масштабной провокационной ситуации.

