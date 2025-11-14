В Москве сорвано убийство высшего должностного лица спецслужбами Киева

ФСБ предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ России предотвратила покушение на жизнь одного из высших должностных лиц РФ. По данным ведомства, теракт планировался спецслужбами Украины при посещении государственным деятелем захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище», — рассказали в ФСБ. Сообщение передает РИА Новости.

Для подготовки покушения украинские спецслужбы завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии. В ходе проведенных мероприятий были изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) и Signal, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.

Продолжение после рекламы