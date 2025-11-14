В Екатеринбурге вырастут цены на тепло

Окончательно цена поднимется в 2029 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Свердловской области утвердили план постепенного повышения тарифов на отопление в Екатеринбурге на период с 2025 по 2029 год. Это означает, что жители и предприятия города будут платить за тепло больше, пока к концу 2029 года цена не достигнет «рыночной» отметки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Екатеринбург переводится в так называемую «ценовую зону теплоснабжения». По сути, это означает переход на новые правила расчета тарифов, которые в итоге приводят к их росту. Чтобы этот рост не был резким и шоковым для населения, его решено растянуть на пять лет.

Повышается «предельный уровень цены» на тепловую энергию. Это максимальная цена, которую теплоснабжающие компании могут брать с потребителей. Фактически, это и есть тариф, по которому потребители платят за отопление и горячую воду.

Это касается всех потребителей в Екатеринбурге: жителей многоквартирных и частных домов, а также предприятий и организаций. Основные поставщики тепла в городе — компании «Т Плюс» и «Екатеринбургская теплосетевая компания».

Повышение будет поэтапным и разным для разных систем отопления. Для большинства потребителей «Т Плюс», подключенных к тепловым сетям (это большинство горожан), повышение пройдет следующим образом:

2-е полугодие 2025 / 1-е полугодие 2026: платят 66,34% от будущей цены.

платят от будущей цены. 2-е полугодие 2026 / 1-е полугодие 2027: 63,86% (здесь может быть небольшой спад или корректировка).

(здесь может быть небольшой спад или корректировка). 2-е полугодие 2027 / 1-е полугодие 2028: 88,93% (здесь начинается значительное подорожание).

(здесь начинается значительное подорожание). 2-е полугодие 2028 / 1-е полугодие 2029: 94,31% (цена почти достигла максимума).

(цена почти достигла максимума). 2-е полугодие 2029 года: 100%. Повышение завершено.