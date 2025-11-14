Курганец Фадеев выпустил новую песню для машин
Фадеев представил новую песню
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Известный музыкальный продюсер и композитор из Кургана Максим Фадеев выпустил новую песню под названием «Кислород». Фадеев подчеркнул в своем tg-канале, что музыка идеально подойдет в поездке на машине.
«„Кислород“ открыт. Ночью — в машине — громко», — написал музыкант.
Фадеев, известный не только как музыкальный продюсер, но и как композитор кино, выпустил новую песню «Кислород». В ноябре также ожидается премьера фильма «Авиатор», музыку к которому написал Фадеев. Режиссер картины — Егор Кончаловский, в главных ролях — Константин Хабенский, Ирина Пегова и другие известные актеры.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!