Курганец Фадеев выпустил новую песню для машин

Известный музыкальный продюсер и композитор из Кургана Максим Фадеев выпустил новую песню под названием «Кислород». Фадеев подчеркнул в своем tg-канале, что музыка идеально подойдет в поездке на машине.

Фадеев, известный не только как музыкальный продюсер, но и как композитор кино, выпустил новую песню «Кислород». В ноябре также ожидается премьера фильма «Авиатор», музыку к которому написал Фадеев. Режиссер картины — Егор Кончаловский, в главных ролях — Константин Хабенский, Ирина Пегова и другие известные актеры.