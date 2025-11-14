Курганская пловчиха показала мастерство (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Спортсменка из Кургана Анна Богатырева завоевала золотую медаль на Кубке России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят с 13 по 15 ноября в городе Раменское (Московская область). Об этом сообщает спортуправление Курганской области в своем tg-канале.

«Спортсменка ГБУДО „СШОР №1“ Анна Богатырева принесла Курганской области золотую медаль в дисциплине 50 м вольным стилем. Поздравляем Анну и ее тренера Полукарову Наталью Владимировну», — пишет ведомство.

Успех Богатыревой — еще одно достижение спортсменов Курганской области на крупных соревнованиях. Ранее воспитанница той же спортшколы Евгения Королева завоевала серебряную медаль Кубка мира в триатлоне, а в сентябре курганские гиревики отличились на Кубке России в Санкт-Петербурге, а пауэрлифтеры — в Суздале, где Анна Васильева установила национальный рекорд.

