Курган богат талантами: спортсменка завоевала золото на Кубке России по плаванию. Фото
Курганская пловчиха показала мастерство (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Спортсменка из Кургана Анна Богатырева завоевала золотую медаль на Кубке России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят с 13 по 15 ноября в городе Раменское (Московская область). Об этом сообщает спортуправление Курганской области в своем tg-канале.
«Спортсменка ГБУДО „СШОР №1“ Анна Богатырева принесла Курганской области золотую медаль в дисциплине 50 м вольным стилем. Поздравляем Анну и ее тренера Полукарову Наталью Владимировну», — пишет ведомство.
Успех Богатыревой — еще одно достижение спортсменов Курганской области на крупных соревнованиях. Ранее воспитанница той же спортшколы Евгения Королева завоевала серебряную медаль Кубка мира в триатлоне, а в сентябре курганские гиревики отличились на Кубке России в Санкт-Петербурге, а пауэрлифтеры — в Суздале, где Анна Васильева установила национальный рекорд.
