Евросоюз снимет визовые ограничения для россиян после завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщает The Economist.

«Но, приношу извинения (некоторым) россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными», — говорится в статье The Economist. После окончания конфликта ЕС якобы скажет россиянам: «Мы вас всех пригласим».

В материале отмечается, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения на вопрос визовой политики в отношении россиян. Некоторые должностные лица, включая главу европейской дипломатии Каю Каллас, требуют приравнять российских граждан к правительству, действия которого власти стран Европы осуждают. С другой стороны, еще недавно руководство Евросоюза призывало отделять простых россиян от правительства. В статье приводится аргумент: каждый рубль, потраченный в миланских бутиках, истощает ресурсы России.

