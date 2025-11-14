На Западе раскрыли, когда российских туристов пригласят в ЕС
В Евросоюзе разные точки зрения на вопрос визовой политики в отношении россиян
Евросоюз снимет визовые ограничения для россиян после завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщает The Economist.
«Но, приношу извинения (некоторым) россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными», — говорится в статье The Economist. После окончания конфликта ЕС якобы скажет россиянам: «Мы вас всех пригласим».
В материале отмечается, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения на вопрос визовой политики в отношении россиян. Некоторые должностные лица, включая главу европейской дипломатии Каю Каллас, требуют приравнять российских граждан к правительству, действия которого власти стран Европы осуждают. С другой стороны, еще недавно руководство Евросоюза призывало отделять простых россиян от правительства. В статье приводится аргумент: каждый рубль, потраченный в миланских бутиках, истощает ресурсы России.
С 7 ноября Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. При этом визы для однократных поездок продолжат выдаваться. Согласно позиции ЕК, многократные визы будут выдаваться только определенным группам заявителей из России с «пониженным профилем риска». В МИД России заявили, что страна готовит ответ на решение ЕС запретить выдачу россиянам многократных виз.
