Происшествия

Криминал

Опубликовано фото вазы с цветами, которую хотели использовать для теракта в Москве

Появилось видео задержания планировавших теракт в Москве
14 ноября 2025 в 10:18
ФСБ России предотвратила покушение на убийство

ФСБ России предотвратила покушение на убийство

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинские спецслужбы замаскировали камеру в вазу с цветами на Троекуровском кладбище. Таким образом они планировали убийство российского высокопоставленного лица и хотели передать видео за границу. Кадры опубликовала ФСБ России.

В вазе была замаскирована камера

Фото: ФСБ РФ

По информации ведомства, разведка Украины готовилась к теракту против одного из высших должностных лиц России. В вазе была закамуфлирована камера, которая должна была передавать видео за рубеж. Отмечается, что одна из лиц, задержанных по подозрению в подготовке убийства, действовала ради получения метадона.

ФСБ РФ предотвратила покушение на одного из высших должностных лиц страны. Инцидент должен был произойти во время посещения государственным деятелем Троекуровского кладбища в Москве, где находятся захоронения его близких родственников. В рамках подготовки к преступлению украинские спецслужбы привлекли к участию четырех человек, среди которых был мигрант из Центральной Азии.

