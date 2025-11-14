Опубликовано фото вазы с цветами, которую хотели использовать для теракта в Москве

ФСБ России предотвратила покушение на убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинские спецслужбы замаскировали камеру в вазу с цветами на Троекуровском кладбище. Таким образом они планировали убийство российского высокопоставленного лица и хотели передать видео за границу. Кадры опубликовала ФСБ России.

В вазе была замаскирована камера Фото: ФСБ РФ

По информации ведомства, разведка Украины готовилась к теракту против одного из высших должностных лиц России. В вазе была закамуфлирована камера, которая должна была передавать видео за рубеж. Отмечается, что одна из лиц, задержанных по подозрению в подготовке убийства, действовала ради получения метадона.

ФСБ РФ предотвратила покушение на одного из высших должностных лиц страны. Инцидент должен был произойти во время посещения государственным деятелем Троекуровского кладбища в Москве, где находятся захоронения его близких родственников. В рамках подготовки к преступлению украинские спецслужбы привлекли к участию четырех человек, среди которых был мигрант из Центральной Азии.