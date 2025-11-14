Массовые задержки: что происходит в российских аэропортах 14 ноября 2025 года

Задержки и отмены авиарейсов в России 14 ноября 2025 Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается критической. По состоянию на утро 14 ноября 2025 года, сотни внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Накануне вечером были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 11 аэропортах России для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 14 ноября 2025

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в ночь на 14 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Оренбурга, Самары, Уфы, Тамбова, Краснодара, Саратова, Пензы, Волгограда и Геленджика. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

К утру 14 ноября в аэропортах Тамбова, Краснодара, Волгограда и Геленджика ограничения были сняты. В 07:33 мск было объявлено о снятии ограничений во всех оставшихся аэропортах — Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове и Уфе. Все аэропорты страны работают штатно, однако последствия ночных ограничений продолжают влиять на расписание полетов по всей России.

В Волгоградской области ночью была объявлена беспилотная опасность, что привело к задержке двух рейсов в Москву на рекордные 10 часов. В Башкирии утром 14 ноября также объявили беспилотную опасность, аэропорт Уфы временно закрыли в 06:30 по местному времени.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 14 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 14 ноября 2025

В аэропорту Внуково на утро 14 ноября зафиксированы масштабные задержки вылетающих рейсов. Рейс R3 479 авиакомпании Якутия в Минеральные Воды задерживается более чем на 4,5 часа — вылет перенесен с 07:50 на 12:30. Рейс DP 467 авиакомпании Победа в Саратов задерживается почти на 3 часа — до 11:00 вместо 08:15.

Международный рейс NE 601 авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду значительно задерживается — вылет перенесен с 08:25 на 14:00 (задержка более 5,5 часов). Рейс UT 801 авиакомпании ЮТэйр в Душанбе задерживается на час 10 минут до 10:00. Рейс 3F 322 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван задерживается на 50 минут до 10:30.

Рейс DP 995 авиакомпании Победа в Стамбул задерживается на полчаса до 10:50. Особенно критическая ситуация с рейсом R3 480 авиакомпании Якутия в Якутск — вылет переносится с 19:40 на 21:30. Среди утренних рейсов умеренные задержки наблюдаются у рейсов DP 477 в Саратов (до 08:10 вместо 07:00) и DP 421 в Самару (до 08:30 вместо 07:30).

Что касается прилетающих рейсов, критические задержки у рейса R3 479 из Якутска — посадка в 11:41 вместо 06:50 (задержка почти 5 часов). Рейс DP 436 из Уфы прибудет в 10:25 вместо 07:25 (задержка 3 часа). Рейс NE 600 из Хургады совершит посадку в 12:51 вместо 07:25 (задержка более 5 часов).

Серьезные задержки у рейсов из Уфы — UT 364 прибудет в 12:55 вместо 08:10 (задержка почти 5 часов). Рейс из Красноярска UT 572 задерживается на час до 09:06, из Самары UT 438 — на полтора часа до 09:51, из Еревана 3F 321 — на 2 часа до 10:27. Значительная задержка у рейса R3 480 из Минеральных Вод — посадка в 20:30 вместо 15:50 (задержка почти 5 часов).

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 14 ноября 2025

В аэропорту Домодедово зафиксированы отмены международных рейсов. Полностью отменен рейс YK 966 авиакомпании Avia Traffic Company в Ош. Также отменен прилет рейса YK 965 из Оша.

Среди вылетающих рейсов задерживается рейс U6 371 авиакомпании Уральские авиалинии в Калининград — вылет перенесен с 09:00 на 09:50.

Среди прилетающих рейсов умеренные задержки у утренних рейсов: WZ 16 из Тель-Авива прибыл в 07:27 вместо 06:45, S7 2566 из Омска — в 07:14 вместо 07:00, U6 264 из Екатеринбурга — в 07:38 вместо 07:25.

Более существенные задержки у рейсов U6 2970 из Куляба (посадка в 09:15 вместо 08:15), S7 2616 из Томска (посадка в 09:26 вместо 09:10), HY 603 из Ташкента (посадка в 11:42 вместо 09:50 — задержка почти 2 часа).

Критическая задержка у рейса Y7 4405 из Уфы — посадка в 15:15 вместо 11:55 (задержка более 3 часов). Рейс U6 272 из Екатеринбурга задерживается на 20 минут до 10:25, YC 174 из Надыма — на 15 минут до 10:41.

Серьезные задержки у рейсов S7 3018 из Иркутска (посадка в 11:29 вместо 10:55), S7 3022 из Иркутска (посадка в 13:14 вместо 12:45), U6 372 из Калининграда (посадка в 16:25 вместо 15:35) и WZ 3098 из Пхукета (посадка в 17:10 вместо 16:35).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 14 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево на утро 14 ноября наблюдаются критические задержки на вылет. Рейс SU 1276 авиакомпании Аэрофлот в Казань значительно задерживается — вылет перенесен с 06:05 на 10:05 (задержка 4 часа). Рейс SU 1602 в Самару задерживается на 4 часа — до 10:30 вместо 06:30.

Рейс SU 1356 в Саратов задерживается на 4 часа — до 11:05 вместо 07:05. Рейс SU 1246 в Оренбург задерживается на 3 часа — до 09:55 вместо 06:55. Рейс SU 1236 в Уфу задерживается на 3 часа — до 10:25 вместо 07:25.

Рейс DP 6841 авиакомпании Победа в Казань задерживается более чем на 3 часа — до 11:00 вместо 07:40. Рейс DP 6965 в Волгоград задерживается почти на 3 часа — до 10:40 вместо 07:45. Рейс SU 1758 в Волгоград задерживается на 2 часа — до 09:50 вместо 07:50.

Рейс SU 1148 в Геленджик задерживается на 2 часа — до 09:15 вместо 07:15. Рейс DP 6921 в Махачкалу задерживается на 20 минут до 09:10. Рейс DP 6901 в Нальчик задерживается на полчаса до 11:10.

Полностью отменен рейс SU 1018 в Калининград (запланированный на 11:20). Рейс FV 5995 в Казань, напротив, вылетит раньше — в 17:00 вместо 17:30.

Среди прилетающих рейсов критические задержки у рейса SU 1261 из Уфы — посадка в 12:17 вместо 08:25 (задержка почти 4 часа). Рейс SU 1279 из Казани совершит посадку в 10:37 вместо 08:45 (задержка почти 2 часа).

Значительные задержки у рейсов DP 6522 из Омска (посадка в 08:44 вместо 07:50), 5N 294 из Екатеринбурга (посадка в 08:45 вместо 08:25), SU 1965 из Еревана (посадка в 09:48 вместо 09:05), SU 1407 из Екатеринбурга (посадка в 09:39 вместо 09:20).

Серьезные задержки у рейсов DP 6548 из Красноярска (посадка в 10:44 вместо 09:20), SU 1877 из Бухары (посадка в 10:28 вместо 09:50), SU 5801 из Владивостока (посадка в 11:38 вместо 11:15), SU 1943 из Алматы (посадка в 12:05 вместо 11:45).

Особенно критические задержки у рейсов SU 1603 из Самары (посадка в 15:07 вместо 11:15 — задержка почти 4 часа), SU 1357 из Саратова (посадка в 15:22 вместо 11:30 — задержка почти 4 часа), SU 1759 из Волгограда (посадка в 14:32 вместо 12:40), DP 6966 из Волгограда (посадка в 14:50 вместо 12:40).

Значительные задержки у рейсов SU 1247 из Оренбурга (посадка в 15:37 вместо 12:45), SU 1237 из Уфы (посадка в 15:57 вместо 13:05), SU 1731 из Петропавловска-Камчатского (посадка в 13:39 вместо 13:15), FV 6284 из Южно-Сахалинска (посадка в 14:12 вместо 13:55).

Критические задержки у рейсов SU 5919 из Хабаровска (посадка в 16:14 вместо 14:15), SU 1149 из Геленджика (посадка в 18:22 вместо 16:30), SU 1449 из Екатеринбурга (посадка в 19:57 вместо 18:35). Полностью отменен прилет рейса SU 1019 из Калининграда (запланированный на 17:35).

Экстремальные задержки у рейсов SU 1193 из Казани (посадка в 00:27 15 ноября вместо 20:35 14 ноября — задержка почти 4 часа) и DP 6842 из Казани (посадка в 01:10 15 ноября вместо 23:45 14 ноября).

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 14 ноября 2025

В аэропорту Пулково на утро 14 ноября зафиксирована рекордная задержка. Рейс SM 902 авиакомпании Air Cairo в Шарм-эль-Шейх критически задерживается — вылет перенесен с 06:00 на 22:20, задержка составляет более 16 часов!

Рейс FV 6593 в Казань задерживается на час до 08:55 вместо 07:55. Рейс N4 243 авиакомпании Nordwind в Казань задерживается на полтора часа — до 10:15 вместо 08:35. Рейс FV 6315 в Краснодар, напротив, вылетит раньше — в 12:00 вместо 12:35. Среди прилетающих рейсов отменены два международных рейса: U6 2642 из Худжанда и U6 2734 из Оша.

Критические задержки у рейсов из Уфы — FV 6412 совершит посадку в 13:55 вместо 06:55 (задержка 7 часов), N4 256 прибудет в 13:45 вместо 07:20 (задержка более 6 часов). Рейс FV 6454 из Оренбурга задерживается на 8 часов — посадка в 15:20 вместо 07:20.

Значительные задержки у рейсов 5N 588 из Оренбурга (посадка в 12:30 вместо 08:20 — задержка более 4 часов), FV 6596 из Казани (посадка в 12:05 вместо 10:05), N4 250 из Казани (посадка в 10:50 по расписанию), HH 753 из Карши (посадка в 11:09 вместо 10:50).

Умеренные задержки у рейсов SU 2811 из Новосибирска (посадка в 08:28 вместо 08:10), FV 6830 из Горно-Алтайска (посадка в 11:42 вместо 11:20), FV 6594 из Казани (посадка в 14:50 вместо 13:50), N4 244 из Казани (посадка в 15:45 вместо 14:20). Критическая задержка у рейса EO 394 из Иваново — посадка в 23:15 вместо 16:50 (задержка более 6 часов).

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 14 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге (Кольцово) 14 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы значительные задержки вылетающих рейсов. Рейс U6 205 авиакомпании Уральские авиалинии в Минеральные Воды задерживается на час 15 минут до 10:00 вместо 08:45. Рейс WZ 1097 авиакомпании Red Wings в Астану задерживается почти на 2 часа — до 13:10 вместо 11:20.

Рейс UT 105 авиакомпании ЮТэйр в Уфу задерживается на 35 минут до 12:00 вместо 11:25. Рейс U6 2985 в Бишкек не имеет актуальной информации о статусе. Рейс U6 300 в Москву задерживается на час до 13:00 вместо 12:00.

Рейс U6 174 в Санкт-Петербург задерживается на 25 минут до 13:15 вместо 12:50. Рейс SU 1449 в Москву задерживается на полтора часа до 19:25 вместо 17:55.

Критические задержки у вечерних рейсов: U6 571 во Владивосток задерживается более чем на 2,5 часа — до 20:45 вместо 18:15. Рейс U6 173 в Хабаровск задерживается более чем на 2 часа — до 21:05 вместо 18:50.

Среди прилетающих рейсов задержки у рейса U6 2904 из Оша (посадка в 07:59 вместо 06:55), U6 174 из Хабаровска (посадка в 12:15 вместо 09:55 — задержка более 2 часов), U6 2954 из Душанбе (посадка в 11:25 вместо 10:35).

Значительные задержки у рейсов UT 1106 из Уфы (посадка в 11:00 вместо 10:30), U6 572 из Владивостока (посадка в 12:00 вместо 11:05), WZ 1068 из Казани (посадка в 12:10 вместо 11:35). Серьезные задержки у рейсов SU 2926 из Краснодара (посадка в 18:05 вместо 16:35) и U6 173 из Санкт-Петербурга (посадка в 19:35 вместо 17:50).

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре (Пашковский) 14 ноября 2025

В аэропорту Пашковский наблюдаются масштабные задержки. Рейс SU 2955 авиакомпании Аэрофлот в Санкт-Петербург, который должен был вылететь еще вечером 13 ноября в 18:20, задерживается до 09:30 утра 14 ноября (задержка более 15 часов).

Рейс HY 688 авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент задерживается на полтора часа — до 12:00 вместо 10:30. Рейс SU 2926 в Екатеринбург задерживается на полтора часа — до 12:15 вместо 10:45.

Рейс UT 436 авиакомпании ЮТэйр в Сургут задерживается на 35 минут до 13:35 вместо 13:00. Особенно критическая ситуация с рейсом SU 2866 в Казань — вылет переносится с 14:00 на 18:00 (задержка 4 часа).

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса A4 3030 из Еревана — посадка в 09:30 утра 14 ноября вместо 15:45 вечера 13 ноября (задержка более 17 часов). Полностью отменен рейс A4 3040 из Самарканда.

Значительные задержки у рейсов HY 687 из Ташкента (посадка в 11:30 вместо 09:00), WZ 1562 из Махачкалы (посадка в 11:05 вместо 09:10), SU 2927 из Екатеринбурга (посадка в 10:34 вместо 09:45), SU 1256 из Москвы (посадка в 10:44 вместо 10:25).

Рейс SU 2863 из Новосибирска, напротив, прибудет раньше — в 10:27 вместо 10:45. Рейс UT 435 из Сургута задерживается на 50 минут до 12:35. Рейс SU 2867 из Казани задерживается почти на 2 часа — до 14:49 вместо 13:00.

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре (Курумоч) 14 ноября 2025

В аэропорту Курумоч наблюдаются серьезные задержки вылетающих рейсов. Рейс WZ 1303 авиакомпании Red Wings в Новый Уренгой, который должен был вылететь в 03:15, задерживается до 09:30 (задержка более 6 часов).

Рейс UT 438 авиакомпании ЮТэйр в Москву задерживается более чем на 2 часа — до 09:30 вместо 07:20. Рейс U6 145 авиакомпании Уральские авиалинии в Сочи задерживается почти на 4 часа — до 12:05 вместо 08:10.

Рейс RT 275 авиакомпании ЮВТ Аэро в Новый Уренгой задерживается на 50 минут до 10:00 вместо 09:10. Рейс SU 1603 Аэрофлота в Москву задерживается на 4 часа — до 14:25 вместо 10:25. Рейс DP 422 авиакомпании Победа в Москву задерживается на 35 минут до 11:25. Рейс WZ 1309 в Минск задерживается более чем на 4 часа — до 17:30 вместо 13:05.

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса U6 166 из Москвы — посадка в 10:50 вместо 03:30 (задержка более 7 часов). Рейс RT 585 из Казани задерживается на час 20 минут до 09:40.

Рейс SU 1602 из Москвы совершит посадку в 12:50 вместо 09:25 (задержка более 3 часов). Рейс WZ 1304 из Нового Уренгоя задерживается более чем на 5,5 часов — до 16:35 вместо 10:55. Рейс FV 5568 из Шарм-эль-Шейха задерживается на 25 минут до 20:00.

Задержки и отмены авиарейсов в Саратове (Гагарин) 14 ноября 2025

В аэропорту Гагарин зафиксированы критические задержки. Рейс EO 858 авиакомпании Ikar в Калининград значительно задерживается — вылет перенесен с 07:55 на 15:10 (задержка более 7 часов).

Рейс DP 478 авиакомпании Победа в Москву задерживается на полчаса до 10:40 вместо 10:10. Рейс SU 1357 Аэрофлота в Москву задерживается на 4 часа — до 14:45 вместо 10:45. Рейс DP 330 авиакомпании Победа в Сочи задерживается почти на 3 часа — до 14:10 вместо 11:25.

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса EO 857 из Калининграда — посадка в 14:25 вместо 06:55 (задержка более 7,5 часов). Рейс DP 477 из Москвы задерживается на полчаса до 10:10. Рейс SU 1356 из Москвы совершит посадку в 13:55 вместо 09:55 (задержка 4 часа). Рейс DP 467 из Москвы задерживается более чем на 2 часа — до 13:15 вместо 10:55.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 14 ноября 2025

В аэропорту Сочи задерживаются рейс A4 6120 авиакомпании Азимут в Минеральные Воды — до 10:15 вместо 09:55. Рейс U6 146 в Самару задерживается более чем на 3 часа — до 14:45 вместо 11:20. Рейс DP 329 в Саратов задерживается более чем на 2,5 часа — до 16:35 вместо 14:05.

Среди прилетающих рейсов зафиксированы ночные задержки: рейс FV 6772 из Стамбула совершил посадку в 02:02 14 ноября вместо 23:30 13 ноября. Рейс A4 5014 из Калуги совершил посадку в 07:07 утра вместо 23:50 вечера (задержка более 7 часов).

Рейс WZ 4380 из Дубая прибыл в 01:36 вместо 00:35. Рейс N4 416 из Уфы задерживается более чем на 3,5 часа — до 12:25 вместо 07:35. Рейс A4 6119 из Минеральных Вод задерживается на час до 09:55.

Рейс U6 219 из Екатеринбурга задерживается на 25 минут до 10:40. Рейс U6 145 из Самары задерживается более чем на 3 часа — до 13:45 вместо 10:20. Рейс DP 330 из Саратова задерживается на час до 14:20.

Задержки авиарейсов в Новосибирске (Толмачево) 14 ноября 2025

В аэропорту Толмачево рейс S7 5565 в Ташкент задерживается на 25 минут до 13:45 вместо 13:20. Среди прилетающих рейсов небольшие задержки: S7 5724 из Пекина прибыл в 11:26 вместо 10:05 (задержка час 20 минут), S7 5232 из Иркутска — в 10:58 вместо 10:40, S7 5328 из Нижневартовска — в 11:19 вместо 10:45, S7 5238 из Хабаровска — в 11:30 вместо 11:25. Значительная задержка у рейса S7 5230 из Иркутска — посадка в 18:16 вместо 14:40 (задержка более 3,5 часов).

Задержки авиарейсов в Нижнем Новгороде (Стригино) 14 ноября 2025

В аэропорту Стригино рейс FV 5980 из Хургады совершил посадку в 03:11 вместо 02:55. Рейс WZ 2029 из Екатеринбурга задерживается на 20 минут до 09:00 вместо 08:40.

Задержки авиарейсов во Владивостоке 14 ноября 2025

В аэропорту Владивостока утром 14 ноября задерживаются два прилетающих рейса. Рейс U6-571 из Екатеринбурга задерживается до 07:50. Рейс SU-5800 из Москвы задерживается до 07:55. Вылет рейса U6-572 в Екатеринбург отложен до 09:00. Остальные рейсы выполняются по графику.

Задержки авиарейсов на Сахалине (Южно-Сахалинск) 14 ноября 2025

В аэропорту Южно-Сахалинска утром 14 ноября задерживаются рейсы в Оху и обратно. Вероятная причина — метель на севере острова с ветром до 20 м/с. Рейс HZ-3631 из Охи задерживается более чем на 2,5 часа — вместо 14:10 ожидается в 16:40. Рейс HZ-3630 в Оху задерживается на 2,5 часа — вместо 9:00 ожидается в 11:30.