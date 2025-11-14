Власти подписали указ о запрете распространения информации о БПЛА в Пермском крае

Не допускается распространение фото- и видеоматериалов Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о запрете распространения информации, касающейся результатов противодействия БПЛА. В СМИ и в интернете запрещено публиковать информацию, которая касается использования беспилотников на территории региона.

«В частности, не допускается распространение фото- и видеоматериалов, которые позволяют установить тип беспилотников, их местоположение, места запуска и падения, траектории полетов, а также выявить места атак, факт поражения объектов и характер полученных повреждений. Кроме того, нельзя публиковать данные о расположении и использовании на территории края средств борьбы с беспилотниками, включая системы ПВО и РЭБ», — сказано в документе.

Исключение составляют сведения, которые официально размещены органами государственной власти и местного самоуправления. Ранее краевой краевой минтербез разъяснял цель введения запрета. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность региона и защитить государственные интересы. В некоторых других субъектах РФ аналогичные ограничения уже действуют.

