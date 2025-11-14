Politico: вето двух стран ЕС вернет России ее замороженные активы и оставит Киев без денег
Осложнения вызывает позиция Бельгии и коррупционный скандал на Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Из-за позиции Бельгии по российским активам, к февралю Киев может лишиться финансирования. Об этом пишет издание Politico.
«Исполнительный орган ЕС намерен использовать замороженные российские активы для финансирования кредита на репарации в размере 140 млрд евро для Украины <...> Бельгия по-прежнему занимает выжидательную позицию, опасаясь, что использование замороженных активов, которые остаются под контролем базирующегося в Брюсселе финансового депозитария Euroclear, подвергнет её риску ответных мер со стороны России внутри страны и за рубежом», — пишет газета. Успех инициативы в том числе зависит от вовлечённости Бельгии. Тем не менее, ее готовность действовать ограничивается позицией Словакии и Венгрии — государств, поддерживающих тесные связи с Кремлём. Кроме того, как уточняет издание, осложнение вызывает последний коррупционный скандал на Украине.
Ранее газета Politico сообщала, что Евросоюз может не успеть проспонсировать Украину. По данным издания, изъятие замороженных российских активов не гарантирует передачу кредита Киеву, у которого в апреле 2026 года могут закончиться финансы.
