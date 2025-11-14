Владелица частного тюменского детсада, где грубо обращались с детьми, погрязла в проверках

Проверки в отношении сада начали правоохранители и надзорные органы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелица тюменского частного детского сада «Маленькая страна», где разразился скандал из-за грубого отношения к детям — Тамара Голикова, тратит все время на посещении различных инстанций, которые начали проверки в отношении учреждения. Об этом URA.RU рассказали в саду. Из-за этого женщина все еще не может прокомментировать СМИ произошедшее.

«Тамара Юрьевна сейчас не может ответить. Сейчас проходят проверки, она ездит по инстанциям», — сообщили журналисту в «Маленькой стране».