Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Владелица частного тюменского детсада, где грубо обращались с детьми, погрязла в проверках

В Тюмени начались проверки частного детсада «Маленькая страна»
14 ноября 2025 в 10:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проверки в отношении сада начали правоохранители и надзорные органы

Проверки в отношении сада начали правоохранители и надзорные органы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелица тюменского частного детского сада «Маленькая страна», где разразился скандал из-за грубого отношения к детям — Тамара Голикова, тратит все время на посещении различных инстанций, которые начали проверки в отношении учреждения. Об этом URA.RU рассказали в саду. Из-за этого женщина все еще не может прокомментировать СМИ произошедшее. 

«Тамара Юрьевна сейчас не может ответить. Сейчас проходят проверки, она ездит по инстанциям», — сообщили журналисту в «Маленькой стране».

Как ранее писало агентство, 13 ноября достоянием общественности стало видео, на котором сотрудники детского сада грубо обращаются с детьми — хватают их, толкают, угрожают и отказывают детям в хлебе. После этого работой учреждения заинтересовались прокуратура, следственный комитет, а также уполномоченный по правам детей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал