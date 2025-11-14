Школьник из Перми выиграл почти 100 тысяч рублей в шоу Тины Канделаки

Тина Канделаки в восторге от парня из Перми Фото: Размик Закарян © URA.RU

Победителем интеллектуального телешоу Тины Канделаки «Умнее всех» стал школьник из Перми Максим Кириченко. Он увез с игры 94 тысячи рублей призовых. Конкуренцию ему составил тоже пермяк — Михаил Кордон.

«Пермяки показали блестящую эрудицию, которой восхитилась ведущая телешоу Тина Канделаки. Максим и Михаил вышли в финальный раунд игры. Победу Максиму принес ответ о геометрическом термине, которым называли в Древнем Риме спицу колеса», — рассказали на канале «Пятница».