Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Школьник из Перми выиграл почти 100 тысяч рублей в шоу Тины Канделаки

Максим Кириченко из Перми победил в шоу «Умнее всех»
14 ноября 2025 в 10:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тина Канделаки в восторге от парня из Перми

Тина Канделаки в восторге от парня из Перми

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Победителем интеллектуального телешоу Тины Канделаки «Умнее всех» стал школьник из Перми Максим Кириченко. Он увез с игры 94 тысячи рублей призовых. Конкуренцию ему составил тоже пермяк — Михаил Кордон.

«Пермяки показали блестящую эрудицию, которой восхитилась ведущая телешоу Тина Канделаки. Максим и Михаил вышли в финальный раунд игры. Победу Максиму принес ответ о геометрическом термине, которым называли в Древнем Риме спицу колеса», — рассказали на канале «Пятница».

Максим Кириченко — ученик школе №145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики. Кроме учебы он занимается музыкой, поэтому выигранные деньги он решил потратить на новую гитару.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал