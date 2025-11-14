«ММК-МЕТИЗ» победил в конкурсе лучших видео металлургии

В ролике рассказали, что будет, если исчезнут все метизы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК, Челябинская область) отмечен в специальной номинации «Особое мнение жюри» конкурса на лучшее видео в металлургической отрасли России и стран СНГ»Metal Vision-2025». Предприятие удостоилось высокой награды за ролик «А что, если метизы исчезнут?», сообщили в пресс-службе ПАО «ММК».

«А что, если метизы исчезнут? Снятый специалистами пресс-службы „ММК-МЕТИЗ“ совместно с командой телекомпании „ТВ-ИН“ ролик отвечает на этот вопрос через примеры применения метизов в реальной жизни», — рассказали в пресс-службе компании.





Зачастую люди не придают значения вещам, которые существенно облегчают их повседневную жизнь. К примеру, такие привычные элементы быта, как лифты в высотных зданиях, комфортабельные матрасы или скоростные поезда «Ласточка», функционируют благодаря использованию метизной продукции — надежных канатов, высококачественных пружин, устойчивых к нагрузкам болтов и прочных саморезов.

В рамках Международной промышленной выставки «МЕТАЛЛ-Экспо» традиционно состоялась церемония награждения конкурса «Metal-Vision». Данный конкурс проводится в рамках ключевого форума металлургов уже в двадцатый раз. В этом году на участие в конкурсе было подано около 50 видеоработ.