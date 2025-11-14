Поддельное масло нашли в магазине популярной сети в Екатеринбурге

Масло потребовали вернуть изготовителю Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге обнаружили поддельное сливочное масло в магазине «Монетка» на Верх-Исетском бульваре. Россельхознадзор потребовал изъять товар, однако сведений о принятых мерах специалисты так и не получили, рассказали в пресс-службе ведомства.

«23 октября в управление Россельхознадзора поступили результаты лабораторных исследований о выявленных нарушениях в партии масла сладко-сливочного несоленого „Традиционного“ высшего сорта, произведенного ИП Файзуллиным С.А. из Пермского края. Так, установлен факт наличия в данном продукте жиров немолочного происхождения», — пояснили там.

Ведомство направило предписание владельцу торговой точки и изготовителю масла остановить оборот товара. При возврате товара поставщику необходимо было оформить и отправить Россельхознадзору до 27 октября транспортный ветеринарный сопроводительный документ, в котором указана причина возврата.

