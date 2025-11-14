Логотип РИА URA.RU
Поддельное масло нашли в магазине популярной сети в Екатеринбурге

14 ноября 2025 в 10:29
Масло потребовали вернуть изготовителю

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге обнаружили поддельное сливочное масло в магазине «Монетка» на Верх-Исетском бульваре. Россельхознадзор потребовал изъять товар, однако сведений о принятых мерах специалисты так и не получили, рассказали в пресс-службе ведомства.

«23 октября в управление Россельхознадзора поступили результаты лабораторных исследований о выявленных нарушениях в партии масла сладко-сливочного несоленого „Традиционного“ высшего сорта, произведенного ИП Файзуллиным С.А. из Пермского края. Так, установлен факт наличия в данном продукте жиров немолочного происхождения», — пояснили там.

Ведомство направило предписание владельцу торговой точки и изготовителю масла остановить оборот товара. При возврате товара поставщику необходимо было оформить и отправить Россельхознадзору до 27 октября транспортный ветеринарный сопроводительный документ, в котором указана причина возврата.

При этом на данный момент документация так и не поступила. Информация о нарушениях направлена в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

