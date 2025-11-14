Прокуратура ХМАО добилась взыскания миллионов с экс-депутата думы
Прокуратура нашла на счетах экс-депутата незаконные доходы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Суд взыскал с экс-депутата думы Мегиона (ХМАО) Лечи Арсаева 26 миллионов рублей. Проверка прокуратуры вскрыла, что счета его и его семьи поступили суммы, превышающие их официальные доходы. Решение суда уже вступило в силу.
«На банковский счет депутата думы города Мегиона Арсаева и членов его семьи поступили денежные средства, превышающие их официальные доходы», — сообщили в ведомстве. Законность 26 миллионов рублей не подтверждена.
Арсаев ушел на СВО, будучи приговоренным к 8 годам лишения свободы за взятку инспектору Жилстройнадзора. Он был приписан к батальону «Ахмат», получил награды. «По возвращении в Мегион намеревался вернуться в политику, однако на выборы в гордуму так и не заявился», — отмечает инсайдер.
Решение суда вступило в законную силу. Исполнение находится на контроле прокуратуры.
