Детей на пароме в Британию напугали порнофильмом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На пароме, следовавшем из Франции в Великобританию, пассажирам вместо трансляции Гран-при Формулы-1 показали «фильм для взрослых». Среди зрителей были дети. Об этом сообщает одна из британских газет.
«Пассажирам <...> по ошибке транслировали „фильм для взрослых“, в результате чего дети на борту увидели то, что один из пассажиров назвал „жесткой порнографией“», — пишет The Guardian. Издание ссылается на свои источники.
По данным газеты, недоразумение случилось во время задержки судна: паром был отправлен обратно во Францию из-за технической неисправности в порту Ньюхейвен. Сотрудники судна оперативно отреагировали на ситуацию и переключили канал. Оператор паромов DFDS принес официальные извинения пассажирам рейса. Компания заявила, что очень сожалеет об инциденте.
В 2024 году на упаковках коллекционной серии кукол Барби, которая была посвящена экранизации мюзикла Wicked с участием певицы Арианы Гранде, оказалась ссылка на порносайт. Изначально ссылка должна была рекламировать предстоящий мюзикл, но из-за ошибки перенаправляла посетителей на веб-ресурс порнографической студии, передает RT. Компания Mattel, производящая игрушки, принесла извинения в связи с возникшей ситуацией и посоветовала родителям избавиться от упаковок новых кукол.
