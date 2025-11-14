Логотип РИА URA.RU
Детей на пароме в Британию напугали порнофильмом

14 ноября 2025 в 10:24
Детям показали порнофильм на пароме, следующем из Франции в Британию

Детям показали порнофильм на пароме, следующем из Франции в Британию

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На пароме, следовавшем из Франции в Великобританию, пассажирам вместо трансляции Гран-при Формулы-1 показали «фильм для взрослых». Среди зрителей были дети. Об этом сообщает одна из британских газет.

«Пассажирам <...> по ошибке транслировали „фильм для взрослых“, в результате чего дети на борту увидели то, что один из пассажиров назвал „жесткой порнографией“», — пишет The Guardian. Издание ссылается на свои источники.

По данным газеты, недоразумение случилось во время задержки судна: паром был отправлен обратно во Францию из-за технической неисправности в порту Ньюхейвен. Сотрудники судна оперативно отреагировали на ситуацию и переключили канал. Оператор паромов DFDS принес официальные извинения пассажирам рейса. Компания заявила, что очень сожалеет об инциденте.

В 2024 году на упаковках коллекционной серии кукол Барби, которая была посвящена экранизации мюзикла Wicked с участием певицы Арианы Гранде, оказалась ссылка на порносайт. Изначально ссылка должна была рекламировать предстоящий мюзикл, но из-за ошибки перенаправляла посетителей на веб-ресурс порнографической студии, передает RT. Компания Mattel, производящая игрушки, принесла извинения в связи с возникшей ситуацией и посоветовала родителям избавиться от упаковок новых кукол.

