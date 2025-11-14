Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек ждет четвертого ребенка
К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) ждет четвертого ребенка, находясь под домашним арестом в связи с уголовным делом. Об этом сообщил источник.
«К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной, выданная врачом-гинекологом», — рассказал источник РИА Новости. В ближайшее время Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина.Чекалина обвиняется в незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей. В настоящее время она находится под домашним арестом.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака. У пары трое детей. Они обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой. С сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком и другими соучастниками при продаже фитнес-марафонов в сети перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента. При этом они представили кредитной организации документы с ложными данными об основаниях, целях и назначении перевода.
