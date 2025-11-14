В Курганской области на пожаре обнаружено тело мужчины

Частный дом сгорел в Каргапольском округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каргапольском округе (Курганская область) произошел пожар в частном жилом доме. На месте происшествия обнаружено тело хозяина. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области в своем tg-канале.

«Утром 13 ноября текущего года в деревне Салтосарайская Каргапольского муниципального округа произошло возгорание частного жилого дома. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело хозяина дома, 1973 года рождения», — пишут следователи.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

