В Челябинской области из-за непогоды перекрыли участок трассы М5 для большегрузов

Дорогу перекрыли из-за гололеда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за гололеда закрыли участок трассы М5 для грузовиков и автобусов. Предварительно перекрытие действует до 12:00, уточнили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал»

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (образование зимней скользкости) на автодороге общего пользования федерального значения М-5 „Урал“, км 1799+000 — км 1548+545 с 10:00 14 ноября вводится временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Предварительное время окончания ограничения движения — 12:00», — уточнили в пресс-службе ведомства.