Пять тысяч военных НАТО собрались в Европе «дать отпор России»

Около пяти тысяч военных НАТО собрались в Румынии недалеко от границ с Украиной. Цель мероприятия — «дать опор России». Об этом сообщил генерал-майор Дорин Тома, командующий многонациональной дивизией НАТО «Юго-Восток».

«В суровых лесистых горах центральной Румынии пять тысяч военнослужащих НАТО собрались, чтобы дать отпор [РФ]», — пишет Politico. Генерал Тома прямо обозначил цель учений: «Главная цель сценария — сдерживание России».

Румыния, граничащая с Украиной и Молдовой и имеющая выход к Черному морю, является стратегически важным регионом для НАТО. На ее территории размещена многонациональная боевая группа Североатлантического альянса во главе с Францией, в состав которой входят военнослужащие из Испании, Бельгии и Люксембурга.

При этом Россия неоднократно говорила, что не намерена нападать на НАТО или Евросоюз. Так, в конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Москва не планирует атаковать Североатлантический альянс или ЕС. Министр также отметил готовность страны к диалогу и предложил западным государствам совместно проработать вопросы будущих гарантий.