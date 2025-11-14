Пять тысяч военных НАТО собрались в Европе «дать отпор России»
Военных НАТО заметили в Румынии
Фото: Министерство обороны Великобритании
Около пяти тысяч военных НАТО собрались в Румынии недалеко от границ с Украиной. Цель мероприятия — «дать опор России». Об этом сообщил генерал-майор Дорин Тома, командующий многонациональной дивизией НАТО «Юго-Восток».
«В суровых лесистых горах центральной Румынии пять тысяч военнослужащих НАТО собрались, чтобы дать отпор [РФ]», — пишет Politico. Генерал Тома прямо обозначил цель учений: «Главная цель сценария — сдерживание России».
Румыния, граничащая с Украиной и Молдовой и имеющая выход к Черному морю, является стратегически важным регионом для НАТО. На ее территории размещена многонациональная боевая группа Североатлантического альянса во главе с Францией, в состав которой входят военнослужащие из Испании, Бельгии и Люксембурга.
При этом Россия неоднократно говорила, что не намерена нападать на НАТО или Евросоюз. Так, в конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Москва не планирует атаковать Североатлантический альянс или ЕС. Министр также отметил готовность страны к диалогу и предложил западным государствам совместно проработать вопросы будущих гарантий.
Ранее бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО проигрывает России по всем основным параметрам, а разногласия внутри блока подрывают его целостность. По словам Джонсона, альянс не обладает превосходством над РФ ни в одной сфере, передает RT. Эксперт также отметил, что экономический рост стран Европы, входящих в НАТО, не превышает 1,5%, а такие государства, как Великобритания, Германия и Франция, столкнулись с рецессией.
