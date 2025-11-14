Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Главу киноклуба Ельцин Центра Шмырова оштрафовали

14 ноября 2025 в 10:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотруднику ЕЦ вынесли наказание за посты 2022 года

Сотруднику ЕЦ вынесли наказание за посты 2022 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оштрафовал руководителя киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова, обвиняемого в дискредитации ВС РФ. Он вновь не явился на процесс, передает корреспондент URA.RU.

«Признать Вячеслава Шмырова виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему штраф в размере 45 тысяч рублей, который он должен оплатить в течение 60 дней со дня вступления решения в силу», — озвучила вердикт судья. Защита обжалует приговор.

По словам адвоката Георгия Краснова, Шмыров вину в инкриминируемом не признает. «Употребление данного слова („война“ — прим. ред.) не является правонарушением. Его используют военные корреспонденты газеты „Коммерсант“ и российский президент Владимир Путин», —объяснил защитник.

Продолжение после рекламы

В августе Шмырова обвинили в дискредитации ВС РФ за посты в соцсетях от 2022 года. Первое судебное разбирательство прошло в сентябре — тоже без участия Шмырова. Тогда суд отказался штрафовать  куратора киноклуба Ельцин Центра — протокол вернули в полицию. Позже материал вновь ушел в инстанцию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал