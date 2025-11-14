Набиуллина заявила о молниеносном восстановлении экономики России
14 ноября 2025 в 10:26
Экономика России довольно быстро восстановилась после шоков 2022 года. Об этом заявила председатель Центрального Банка России, Эльвира Набиуллина. Глава регулятора также отметила, что с лета российский банк плавно снижает договор купли-продажи. Мероприятие проводится осторожно, чтобы избежать ненужных рисков.
