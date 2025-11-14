В Сургуте 8-летний ребенок выпал из окна

В Сургуте (ХМАО) ребенок выпал из окна второго этажа на улице Профсоюзов, 24/1. Полиция проводит проверку, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

После падения мальчик был госпитализирован. По словам очевидцев, на вид ему около восьми лет. Инсайдера URA.RU рассказал, его жизни ничего не угрожает.