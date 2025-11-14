В Сургуте 8-летний ребенок выпал из окна
14 ноября 2025 в 10:33
Ребенок выпал из окна второго этажа в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) ребенок выпал из окна второго этажа на улице Профсоюзов, 24/1. Полиция проводит проверку, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники полиции выезжали на место происшествия. По факту инцидента проводится проверка», — рассказали журналисту агентства в полиции.
После падения мальчик был госпитализирован. По словам очевидцев, на вид ему около восьми лет. Инсайдера URA.RU рассказал, его жизни ничего не угрожает.
