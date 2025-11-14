Один из крупнейших маркетплейсов России запустил систему чаевых для работников ПВЗ

В будущем перечислять чаевые сотрудникам ПВЗ можно будет на карты сторонних банков Фото: Илья Московец © URA.RU

Маркетплейс Ozon ввел чаевые для сотрудников пунктов выдачи заказов. Новая функция доступна в приложении и позволяет клиентам перечислять от 10 до 300 рублей на личный счет работника, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«90% наших клиентов предпочитают забирать заказы в пунктах выдачи, количество которых уже составляет более 78 тысяч точек. Поэтому ежедневно сотрудники пунктов выдачи взаимодействуют с большим количеством наших покупателей. Именно сотрудники ПВЗ вносят значительный вклад в положительный клиентский опыт. Причем клиенты могут выразить им благодарность по желанию и в комфортной сумме», — рассказал директор по развитию последней мили Ozon Никита Шурпа.

Клиенты смогут оставлять чаевые двумя способами — во время оплаты заказа или после получения товара. Для постоянных покупателей предусмотрена функция автоматического перечисления вознаграждения. Пользователь сможет закрепить фиксированную сумму, которая будет списываться при каждом заказе в выбранном ПВЗ. В любой момент эту опцию можно отменить в настройках.

Продолжение после рекламы

Сотрудникам для получения чаевых необходимо быть зарегистрированными в системе «Турбо ПВЗ» и корпоративном банке, а также связать их аккаунты. В будущем маркетплейс планирует добавить возможность перевода чаевых на карты других банков. В компании предполагают, что возможность получения денежных поощрений будет стимулировать владельцев ПВЗ к повышению уровня сервиса, а сотрудников — к более качественной работе с посетителями.