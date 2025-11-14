Москалькова отреагировала на приостановку переговоров Киевом

По мнению Москальковой, такой шаг может тормозить решения по гуманитарным вопросам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение Украины приостановить переговоры с Россией — очень опрометчивое. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Это очень опрометчивое решение», — сказала Москалькова РИА Новости. По ее мнению, такой шаг может иметь негативные последствия для решения многих гуманитарных вопросов.