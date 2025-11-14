Логотип РИА URA.RU
Политика

Москалькова отреагировала на приостановку переговоров Киевом

Москалькова назвала опрометчивым решение Украины приостановить переговоры
14 ноября 2025 в 10:41
По мнению Москальковой, такой шаг может тормозить решения по гуманитарным вопросам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение Украины приостановить переговоры с Россией — очень опрометчивое. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Это очень опрометчивое решение», — сказала Москалькова РИА Новости. По ее мнению, такой шаг может иметь негативные последствия для решения многих гуманитарных вопросов.

Украина 12 ноября официально заявила о прекращении мирных переговоров с Россией. По заявлению украинских властей, причиной такого решения стало отсутствие прогресса в диалоге. В МИД РФ считают, что этот шаг демонстрирует отсутствие у Киева искреннего стремления к миру. В Кремле подчеркивают, что предпринимали все усилия для мирного урегулирования конфликта. Длительность переговорного процесса составила свыше ста дней.

