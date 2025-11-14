Акиндинов день 15 ноября: история и традиции праздника, что нельзя делать

Православные христиане чтут память святых мучеников, пострадавших за веру Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

День святых Акиндина, Пигасия и Анемподиста стал символом непоколебимой веры, человеческой стойкости и чудес, которые сопровождали первых христиан. Но в народном календаре эта дата приобрела и особый бытовой смысл: здесь переплелись приметы, обряды, запреты и осенние заботы русского крестьянства. Что означал этот день для древних христиан и почему 15 ноября наши предки внимательно следили за огнем, сновидениями и собственным поведением — в материале URA.RU.

Кто такие Акиндин, Пигасий и Анемподист

Святые Акиндин, Пигасий и Анемподист служили при дворе персидского царя Сапора II и тайно исповедовали христианство. Когда начались гонения, недоброжелатели донесли царю об их вере. На суде перед владыкой они решительно настояли на своей преданности Святой Троице.

Разгневанный Сапор приказал бить их плетьми. Палачи выматывались и сменяли друг друга, но мученики не издавали ни стона. Не выдержал даже царь — потерял сознание, и окружающие решили, что он умер. Но по молитвам святых правитель пришел в себя, что лишь усилило его подозрения.

Обвинив мучеников в колдовстве, Сапор велел подвесить их над костром. Однако огонь погас, а веревки рассыпались у них на руках. На расспросы царя святые ответили рассказом о Христе, творящем чудеса.

В ярости Сапор начал хулить имя Господне — и тут же потерял дар речи. Пытаясь объясниться жестами, он впал в безумие. Только после молитвы святого Акиндина он вновь смог говорить, но обвинения в «волхвовании» продолжил.

В ярости правитель Сапор начал оскорблять имя Господне и потерял дар речи

Святых бросили на железную решетку, под которой разожгли огонь. Но стоило мученикам обратиться к Богу, как начался дождь и пламя погасло. Это чудо потрясло очевидцев: многие публично признали свою веру и приняли Крещение прямо под небесной водой.

Один из палачей, Аффоний, раскаялся в содеянном и сам пошел на казнь за Христа. К вере присоединились вельможа Елпидифор и даже мать царя. Видя, как растет число христиан, Сапор приказал казнить Акиндина, Пигасия, Анемподиста и Елпидифора, позволив христианам забрать их тела.

Когда осужденных вели к месту казни, их сопровождала огромная толпа. Разгневанный таким массовым проявлением веры, царь приказал уничтожить всех — погибло до семи тысяч человек, включая Елпидифора.

На следующий день Акиндина, Пигасия, Анемподиста и мать царя сожгли. Но ночью христиане нашли их тела невредимыми и тайно предали земле — еще одно чудо, сохранившееся в предании.

Народные традиции, приметы и поверья 15 ноября

На Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». Так крестьяне отмечали убывание светового дня и начало активной сушки зерна в овинах. Детвора любила печь картошку на хозяйском огне и рассказывать истории о духах, что живут в деревенских постройках — овиннике, гуменнике и рижнике.

Считалось, что полная житница приносит душевное благополучие. Но огонь в амбарах был опасен: одна искра могла вспыхнуть и разрушить хозяйство. Поэтому в этот день вспоминали овинника — духа-защитника, которому оставляли свежий хлеб в углу житницы.

Считалось, что в этот день случайная искра могла спалить все хозяйство, поэтому с огнем обращались внимательно

Вечером 15 ноября семьи собирались у огня, гадали и загадывали желания. До заката было принято просить прощения у тех, кого успели обидеть — считалось, что это принесет легкость и «развяжет» жизнь.

День считался удачным для покупки одежды — она должна была служить долго. Хозяйки занимались рукоделием и шитьем, чтобы привлечь достаток в дом.

Погодные наблюдения на 15 ноября занимали важное место в народной традиции. Люди внимательно следили за небом, ведь именно оно подсказывало, чего ожидать в ближайшие дни. Например, если облака шли против ветра, это считалось явным предвестником скорого снегопада.

Вечерний туман 15 ноября предвещал перемену погоды и сильный ветер

Особое внимание обращали на вечерний туман: его появление связывали с приближением ветра и переменой погоды. Даже поведение птиц становилось своеобразным «барометром» — если вороны кричали в южную сторону, значит надвигается неожиданное потепление.

Важным знаком считалось и выпадение снега в этот день. Старая примета гласила: если 15 ноября хлопья пошли обильно, весна принесет высокий разлив рек. Поэтому крестьяне наблюдали за первым снегом особенно внимательно, стараясь предугадать будущие сезонные трудности.

Что нельзя делать 15 ноября

15 ноября считалось непростым днем, требующим осторожности, и народ строго придерживался негласных правил. Запрещалось пить спиртное и есть сладкое — верили, что такие соблазны могут привлечь неприятности, привести к ссорам, разочарованиям и даже подорвать здоровье. Любая необдуманная слабость могла «развязать» череду неудач.

Особенно строгим был запрет на ломание веток деревьев: верили, что этим можно навлечь тяжелую беду, вплоть до ощущения, что «земля уйдет из-под ног». Если же ветку случайно срывал ребенок, родители должны были мягко коснуться его трижды и затем сплюнуть через левое плечо, чтобы отвести возможную опасность.

В этот день было строго запрещено ломать ветки кустов и деревьев

Также не рекомендовалось просить помощи у других людей — считалось, что любая поддержка, полученная в этот день, может обернуться вредом или затянуть проблемы. Запрещено было ссориться, обижаться и раскрывать чужие тайны: такие действия, по поверью, открывали дорогу черной полосе, которая могла затянуться надолго.

Значение снов 15 ноября

Сновидения в ночь на 15 ноября воспринимались как своеобразное зеркало внутреннего состояния человека. Если сон был приятным, светлым и легким, считалось, что творческая энергия движется свободно и человек находится на верном жизненном пути. Такой сон приносил уверенность и спокойствие.

Кошмар, напротив, воспринимался как знак того, что пора разобраться с глубинными страхами и уделить внимание своему подсознанию. Люди верили, что тяжелый сон предупреждает о внутреннем напряжении и подсказывает: пришло время остановиться и пересмотреть свои эмоции.

Сны в ночь на 15 ноября служили своебразным зеркалом внутреннего состояния человека