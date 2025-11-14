В ста километрах от Тюмени обнаружен очаг опаснейшего вируса
Карантин по бешенству животных объявлен в Заводоуковском районе
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В деревне Дронова Заводоуковского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона. Населенный пункт находится в 117 км от Тюмени.
«В деревне Дронова Заводоуковского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — сообщили в инфоцентре.
В деревне был введен ряд ограничений: запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. А также на отлов восприимчивых зверей для вывоза в зоопарки.
Ранее URA.RU писало о том, что карантин по бешенству животных был введен в деревне Грачи Тюменской области. Решение об этом было принято 5 ноября.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!