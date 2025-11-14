Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В ста километрах от Тюмени обнаружен очаг опаснейшего вируса

В деревне Дронова Заводоуковского района введен карантин по бешенству
14 ноября 2025 в 10:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Карантин по бешенству животных объявлен в Заводоуковском районе

Карантин по бешенству животных объявлен в Заводоуковском районе

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деревне Дронова Заводоуковского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона. Населенный пункт находится в 117 км от Тюмени.

«В деревне Дронова Заводоуковского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — сообщили в инфоцентре.

В деревне был введен ряд ограничений: запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. А также на отлов восприимчивых зверей для вывоза в зоопарки.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что карантин по бешенству животных был введен в деревне Грачи Тюменской области. Решение об этом было принято 5 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал