ВС РФ разрезали окруженные группировки ВСУ в Красноармейске и Димитрове
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские силы разорвали связь между группировками ВСУ в Красноармейске и Димитрове в ДНР. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, сообщения между городами прекращены, а вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга.
«Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
Ранее советник главы ДНР сообщил о значительных потерях украинских вооруженных формирований в Красноармейске. В ходе боевых действий Украина лишилась группировки, насчитывающей несколько тысяч военнослужащих, причем эти потери являются безвозвратными, передает RT. Кимаковский также отметил, что лишь незначительная часть украинских военных смогла отступить в Димитров.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
