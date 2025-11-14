Логотип РИА URA.RU
ВС РФ разрезали окруженные группировки ВСУ в Красноармейске и Димитрове

14 ноября 2025 в 10:43
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские силы разорвали связь между группировками ВСУ в Красноармейске и Димитрове в ДНР. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, сообщения между городами прекращены, а вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга.

«Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС.

Ранее советник главы ДНР сообщил о значительных потерях украинских вооруженных формирований в Красноармейске. В ходе боевых действий Украина лишилась группировки, насчитывающей несколько тысяч военнослужащих, причем эти потери являются безвозвратными, передает RT. Кимаковский также отметил, что лишь незначительная часть украинских военных смогла отступить в Димитров.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

