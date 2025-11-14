ВС РФ разрезали окруженные группировки ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Российские войска разрезали группировку ВСУ в двух городах ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские силы разорвали связь между группировками ВСУ в Красноармейске и Димитрове в ДНР. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, сообщения между городами прекращены, а вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга.

«Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС.