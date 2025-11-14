Цирк должен открыть свои двери для зрителей в 2027 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский цирк, который закрылся в январе 2023 года и считается одной из лучших арен в Европе, после реконструкции изменится до неузнаваемости. В нем полностью обновят арену, зал, фойе, музей, оборудование, а еще появится новая постройка для размещения животных. Каким увидят цирк зрители в 2027 году — в материале URA.RU.

Современный зал

Перед началом реконструкции анонсировали, что места в зале сократятся с 2460 до 2000, в итоге их осталось 1900 мест. Пожертвовать количеством пришлось из-за комфорта посетителей: кресла теперь будут шире и с увеличенной шириной прохода между рядами.

Зал будет вмешать меньше зрителей, но им станет удобнее сидеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также строители активно занимаются отделкой покрытия трибун арены, внутренним инженерным и слаботочным системам, уже завершен монтаж индивидуального теплового пункта, а на манеже появится новое покрытие. Под куполом установят современное световое и звуковое оборудование, которое позволит сделать шоу зрелищнее.

Новые пространства для посетителей и сотрудников

Проектировщики планируют сохранить в интерьере цирка зеленый цвет, который ассоциируется с Уралом, но преимущество отдадут белому оттенку. По их мнению, это наполнит пространство светом и воздухом и не будет перегружать его деталями. Мозаичное панно в холле обновят, а на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову, в честь которого назван екатеринбургский цирк.

Таким будет фойе цирка Фото: предоставлено руководством Екатеринбургского цирка

Буфет превратится в место встреч артистов со зрителями. Музей переедет со второго этажа на первый и сможет работать автономно — сейчас его посещение возможно только в дни представлений. Кроме этого, со стороны музея обустроят хореографический и спортивный зал с тренажерами для артистов.

В зоне, где сейчас расположены кабинеты, появится новое пространство для цирковой детской школы. Также в два раза увеличится число туалетов, а внутри каждого раковины поделят на детские и взрослые.

Внешние изменения

Снаружи уже провели ремонт бетонных поверхностей, антикоррозийную обработку металла, восстановили защитный слой арматуры. Также обновился купол — его покрасили в белый цвет, а позже должны украсить архитектурной подсветкой. По плану наверху должна появиться смотровая площадка, но на сегодняшний день точно неизвестно, отказались ли от нее.

Купол цирка вновь стал белоснежным Фото: Илья Московец © URA.RU

На объекте завершаются работы по усилению существующих несущих конструкций каркаса, выполнены работы по заливке полов в подвале, фойе первого и второго этажей. Кроме этого, снаружи здания закончены работы по замене наружных коммуникаций.

Новое помещение для животных

Одной из ключевых частей проекта являлась полная перестройка помещений для содержания животных. На ноябрь 2025 года известно, что строители уже возвели пристройку. Клетки и реквизит будут разгружать прямо у стены цирка, раньше же им приходилось делать это на улице.

В здании должен появиться модульный бассейн, который будут убирать, когда он не понадобится. Такие изменения сделают условия содержания животных и работу артистов более удобными.

Когда откроется цирк

Последний раз цирк принимал зрителей 15 января 2023 года, после чего его закрыли на реконструкцию. Два года назад стоимость проекта оценивали в 2,4 млрд рублей. Изначально говорилось, что работы завершат до 2025 года, но затем сроки сдвинулись еще на год. По плану посетители смогут побывать в обновленном цирке уже в 2027 году.