Некоторые фуры встали поперек трассы Фото: Пресс-служба госавтоинспекции Челябинской области

В Челябинской области на федеральной трассе М5 между Миассом и Златоустом произошло масштабное ДТП с участием шести грузовых автомобилей. Из-за этого движение на двухполосном участке дороги полностью перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области.

«На дороге шел дождь, и после понижения температуры образовалась гололедица. В результате на 1774-м километре произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших с участием шести транспортных средств», — уточнили в ГАИ.

Две из шести фур столкнулись лоб в лоб. У одной машины разрушен прицеп. Среди попавших в «замес» есть цистерна с подсолнечным маслом.

Из-за ДТП временно перекрыто движение в обоих направлениях с 1764 по 1778 километр трассы. В ГАИ просят водителей учитывать погодную ситуацию, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.