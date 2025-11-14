В ЦБ раскрыли детали грядущего скачка инфляции
ЦБ оценивает вклад ожидаемого повышения НДС в инфляцию в пределах 0,8 п.п.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
«Основной эффект от повышения НДС мы ждем в январе», — сказал Тремасов, передает корреспондент URA.RU. По его словам, на данный момент у ЦБ нет оснований для уточнения прогноза. Он подчеркнул, что оценки актуальны, и отклонение от прогноза по инфляции в текущем году ожидается небольшим.
Центробанк оценивает вклад ожидаемого повышения НДС в инфляцию в пределах 0,8 процентного пункта. Для сравнения: влияние на инфляцию от предыдущего повышения НДС в 2019 году оценивалось в 0,6–0,7 процентного пункта.
Ранее ЦБ обнародовал прогноз, согласно которому годовая инфляция в 2026 году составит 4–5%. В 2027 году и в последующие периоды годовая инфляция будет соответствовать целевому показателю в 4%. Участники обсуждения ключевой ставки пришли к выводу о соответствии текущей экономической ситуации прогнозам Банка России. Сдерживающее влияние на инфляционное давление в экономике продолжают оказывать жесткие денежно-кредитные условия. При этом, несмотря на увеличение инфляции в последние месяцы, ее устойчивые показатели остаются в пределах 4–6% годовых.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.