В ЦБ раскрыли детали грядущего скачка инфляции

Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«Основной эффект от повышения НДС мы ждем в январе», — сказал Тремасов, передает корреспондент URA.RU. По его словам, на данный момент у ЦБ нет оснований для уточнения прогноза. Он подчеркнул, что оценки актуальны, и отклонение от прогноза по инфляции в текущем году ожидается небольшим.

Центробанк оценивает вклад ожидаемого повышения НДС в инфляцию в пределах 0,8 процентного пункта. Для сравнения: влияние на инфляцию от предыдущего повышения НДС в 2019 году оценивалось в 0,6–0,7 процентного пункта.

