В ЦБ рассказали, возможно ли снижение ключевой ставки до конца года

В ЦБ заявили о возможности снижения ключевой ставки

Снижения ключевой ставки до конца 2025 года возможно. Об этом сообщил советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.

«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», — передает корреспондент URA.RU слова советника. Как отметил Тремасов, до декабря Центробанк ожидает получить значительный объем новой экономической информации, которая будет рассмотрена на заседании.