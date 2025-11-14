В ЦБ рассказали, возможно ли снижение ключевой ставки до конца года
В ЦБ заявили о возможности снижения ключевой ставки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Снижения ключевой ставки до конца 2025 года возможно. Об этом сообщил советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.
«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», — передает корреспондент URA.RU слова советника. Как отметил Тремасов, до декабря Центробанк ожидает получить значительный объем новой экономической информации, которая будет рассмотрена на заседании.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что для широкого распространения ипотечного кредитования в стране необходимо, чтобы ключевая ставка составляла 5–6%. Политик отметил, что при таком уровне ставки ипотека станет доступной для большего числа граждан, передает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.