Спецслужбы Киева пытались убить чиновника, следя за ним с помощью вазы: подробности теракта в Москве
ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта против высшего руководства РФ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Федеральная служба безопасности России объявила о предотвращении масштабной операции украинских спецслужб по подготовке покушения на одного из высших должностных лиц российского государства. Теракт планировался к осуществлению во время посещен чиновником могилы близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве.
По оперативным данным, к подготовке преступления были привлечены четыре агента, включая граждан государств Центральной Азии. В ходе операции были задержаны все участники группы, изъяты средства связи и специальное оборудование для наблюдения, включая закамуфлированную под вазу камеру с функцией дистанционного управления. Что еще известно о теракте — в материале URA.RU.
Детали спецоперации ФСБ
Операция по предотвращению теракта проводилась в несколько этапов. Согласно материалам ФСБ, передача шпионского оборудования состоялась на станции метро «Румянцево», где неизвестный передал вазу со встроенной камерой завербованным агентам. Устройство было оснащено современной системой видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления через интернет и передачи данных за границу.
Куратор операции, представлявшийся именем Руслан, осуществлял координацию действий группы через запрещенные в России мессенджеры WhatsApp* (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) и Signal. После установки вазы на кладбище он потребовал от агентов вернуться и скорректировать положение камеры для оптимального обзора. Все переговоры записывались и фиксировались оперативниками ФСБ.
При задержании подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, включая мобильные телефоны с сохраненной перепиской, подтверждающей контакты с украинскими кураторами, флеш-накопители с детальными инструкциями по установке и настройке шпионского оборудования, а также сама ваза-камера с полным комплектом записи и передачи данных, оснащенная современными модулями связи, и денежные средства в рублевом и долларовом эквиваленте, предположительно перечисленные за выполнение преступного задания, передает telegram-канал «Известия».
Как проходило расследование аналогичного теракта в 2024 году
17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте было заложено в корпус электросамоката, оставленного у подъезда жилого дома.
Взрывное устройство было установлено в электросамокат
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Расследование установило, что для наблюдения за перемещениями генерала использовалась скрытая камера, установленная в припаркованном автомобиле. Взрыв произошел в момент, когда Кириллов выходил из подъезда, в результате чего были серьезно повреждены фасад жилого дома с выбитыми стеклами в радиусе 50 метров, служебный автомобиль генерала, несколько припаркованных машин, а также подъездная дверь и часть крыльца.
Исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов, гражданин Узбекистана, был задержан на следующий день при попытке покинуть Москву. На допросе он подробно рассказал о методах вербовки и условиях соглашения с украинскими спецслужбами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.