На Ямале стала недоступной запись к врачу через «Госуслуги»
14 ноября 2025 в 11:00
«Госуслуги» для записи к врачу пока недоступны
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
На Ямале временно недоступна запись к врачу через портал «Госуслуги». Об этом сообщается в telegram-канале «Ямальская медицина».
В сообщении telegram-канала окружного департамента здравоохранения говорится: «Приносим извинения за доставленные неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием». Причины временного сбоя в работе «Госуслуг» не уточняются. Предлагаются альтернативные способы записи — приложение «К врачу», региональный портал yamalmed.ru и кол-центры поликлиник.
Подписаться
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал