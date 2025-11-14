Логотип РИА URA.RU
Общество

На Ямале стала недоступной запись к врачу через «Госуслуги»

14 ноября 2025 в 11:00
«Госуслуги» для записи к врачу пока недоступны

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

На Ямале временно недоступна запись к врачу через портал «Госуслуги». Об этом сообщается в telegram-канале «Ямальская медицина». 

В сообщении telegram-канала окружного департамента здравоохранения говорится: «Приносим извинения за доставленные неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием». Причины временного сбоя в работе «Госуслуг» не уточняются. Предлагаются альтернативные способы записи — приложение «К врачу», региональный портал yamalmed.ru и кол-центры поликлиник.

