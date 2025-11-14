В ЦБ раскрыли, когда произойдет следующее снижение ключевой ставки

Во время рабочей поездки в Екатеринбург сообщил о том, что до конца года вероятно снижение ключевой ставки возможно до конца года. Об этом корреспонденту URA.RU заявил советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов. Он выступает в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге.