В ЦБ раскрыли, когда произойдет следующее снижение ключевой ставки
14 ноября 2025 в 10:50
Фото: © URA.RU
Во время рабочей поездки в Екатеринбург сообщил о том, что до конца года вероятно снижение ключевой ставки возможно до конца года. Об этом корреспонденту URA.RU заявил советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов. Он выступает в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге.
