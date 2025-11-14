В Перми задерживаются три рейса из Казани и Горно-Алтайска
Два из них прибывающие и один вылетающий
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
В Перми 14 ноября 2025 года задерживаются три авиарейса. Два из них прибывающих и один вылетающий. Проблемы с расписанием возникли утром.
«Так, рейс ЮВ 255, который должен был вылететь в Горно-Алтайск в 08:00 по пермскому времени, теперь запланирован на 11:10. Рейс обратного направления (из Горно-Алтайска в Пермь) также задерживается: вместо 14:40 он ожидается в 17:30», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».
Кроме того, перенесено время прибытия рейса ЮВ 541 из Казани — вместо 06:45 самолет ожидается в 10:30. Причиной задержки могла стать временная приостановка приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Ограничения были сняты в 09:33 по пермскому времени.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!