В Перми задерживаются три рейса из Казани и Горно-Алтайска

Два из них прибывающие и один вылетающий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми 14 ноября 2025 года задерживаются три авиарейса. Два из них прибывающих и один вылетающий. Проблемы с расписанием возникли утром.

«Так, рейс ЮВ 255, который должен был вылететь в Горно-Алтайск в 08:00 по пермскому времени, теперь запланирован на 11:10. Рейс обратного направления (из Горно-Алтайска в Пермь) также задерживается: вместо 14:40 он ожидается в 17:30», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».