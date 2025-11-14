Набиуллина оценила степень восстановления российской экономики

Набиуллина сообщила о корректировке денежно-кредитной политики Банка России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Несмотря на значительные экономические потрясения в 2022 году, российская экономика продемонстрировала впечатляющую способность к быстрому восстановлению. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась», — сказала Набиуллина на «Конгрессе финансистов Казахстана 2025». Она также сообщила о корректировке денежно-кредитной политики Банка России.

С лета ЦБ РФ начал постепенно смягчать свою политику, но при этом сохраняет осторожность и аккуратность в своих действиях. Основная задача регулятора заключается в том, чтобы снизить инфляцию, но при этом обеспечить переход роста экономики от очень высоких темпов к сбалансированным.

